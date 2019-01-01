Лукаку: Мы показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают
Футболист остался недоволен качеством игры в матче против Дании.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал волевую победу над сборной Дании в рамках второго тура Евро-2020.
"Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать тоже не стоит.
Сборная Дании сенсационно хорошо провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы", — сказал Лукаку.
Отметим, что видео голов и обзор матча Дания — Бельгия можно смотреть на Football.ua.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
17:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021