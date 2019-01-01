Лукаку: Мы показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают

Футболист остался недоволен качеством игры в матче против Дании.

Ромелу Лукаку, Getty Iamges

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал волевую победу над сборной Дании в рамках второго тура Евро-2020.

"Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать тоже не стоит.

Сборная Дании сенсационно хорошо провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы", — сказал Лукаку.

Отметим, что видео голов и обзор матча Дания — Бельгия можно смотреть на Football.ua.

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