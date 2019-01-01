Вертонген: Датчане очень удивили нас своей игрой

Футболист — о победе во втором туре Евро-2020.

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал победу с минимальным преимуществом над сборной Дании (1:2).

"Датчане удивили нас своей игрой и схемой игры, и в первом тайме мы были неузнаваемы. Казалось, мы во всем отставали на шаг.

Но затем вышли Де Брейне, Витсель и Эден Азар, которые и изменили весь ход матча. Они привносят с собой высочайшее качество игры" — рассказал Вертонген.

Отметим, что видео голов и обзор матча Дания — Бельгия можно смотреть на Football.ua.

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