Вертонген: Датчане очень удивили нас своей игрой
Футболист — о победе во втором туре Евро-2020.
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал победу с минимальным преимуществом над сборной Дании (1:2).
"Датчане удивили нас своей игрой и схемой игры, и в первом тайме мы были неузнаваемы. Казалось, мы во всем отставали на шаг.
Но затем вышли Де Брейне, Витсель и Эден Азар, которые и изменили весь ход матча. Они привносят с собой высочайшее качество игры" — рассказал Вертонген.
Отметим, что видео голов и обзор матча Дания — Бельгия можно смотреть на Football.ua.
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