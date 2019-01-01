Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020

Один из участников группы сборной Украины досрочно справился со своей задачей.

Нидерланды — Австрия, Getty Images

Матч сборной Украины против Северной Македонии ранее этим игровым днем мы всей дружной футбольной семьей пережили. Команда Андрея Шевченко отправилась на заслуженный отдых в своем расположении в столице Румынии, после победы со счетом 2:1, однако в планы наших футболистов определенно точно входил просмотр позднего вечернего матча их оппонентов по квартету — Нидерландов и Австрии, которые встречались на поле Йохан Кройф Арены в Амстердаме.

Победы над "сине-желтыми" (3:2) со стороны коллектива Франка де Бура и успех в игре против Северной Македонии (3:1) от команды Франко Фода обусловили лидерские позиции данных сборных по итогам первого игрового дня. Однако, успех Украины в ранний временной слот позволил футболистам Шевченко настигнуть участников нашего поединка, поэтому победный исход в этой игре был важен для каждой из сторон. Достаточно было сказать, что на кону стоял билет в раунд плей-офф, для получения которого обеим командам было достаточно сыграть даже вничью.

В отчетном поединке "оранье" попытались со старта сыграть в похожем стиле на то, что мы видели от них в игре против Украины. При этом, Австрия сумела продержать "сухими" свои ворота куда меньший промежуток времени, чем "сине-желтые". Фода выпустил своих подопечных в построении в три центральных защитника, которое образовывалось за счет более глубокого расположения Давида Алабы. И как раз-таки новоиспеченный игрок мадридского Реала на 10-й минуте матча сделал все необходимое для назначения пенальти в ворота его команды — сбил неугомонного Думфриса у левого угла штрафной.

К реализации одиннадцатиметрового прицельным ударом в левый нижний угол Мемфис Депай подошел куда более ответственно, чем к имевшимся у него голевым моментам в дальнейшем, поэтому "оранье" сумели добиться желаемого уже на старте поединка. В дальнейшем, давление с их стороны несколько уменьшилось, а основной акцент делался на широкий розыгрыш, за которым тот же Алаба явно не успевал. Вечно удавалось уйти из-под опеки кому-то из тройки Депай – Вейналдум – Вегхорст, после чего у ворот Бахманна становилось действительно горячо. Вот только забивать не особо спешили эти самые три футболиста, и это действительно настораживало.

Впрочем, достаточно было только посмотреть на стартовые минуты второго тайма, чтобы понять, что особой угрозы от Австрии для соперников ждать не стоит. Гости слишком просто теряли мяч при переходе на чужую половину, поэтому к обостряющей стадии своих атак практически никогда не доходили. Нидерланды в таких условиях смотрелись максимально прагматично. Контроль мяча от команды Франка де Бура особых вопросов не вызывал, равно как и тот факт, что "оранжевые" не особо стремились нагнетать обстановку.

Лишь очередная позиционная ошибка сразу всей линии обороны австрийцев, которые решили одномоментно на 66-й минуте подняться к центральной линии, привела к тому, что хозяева поля соизволили довести начатое до логического завершения. Мален пробежался в чужую штрафную в гордом одиночестве, после чего позволил Думфрису забить очередной гол в текущей кампании. Без проблем справилась команда де Бура с будущим соперником нашей сборной, но вот сможем ли мы сделать тоже самое?

В следующем туре Нидерланды на этом же стадионе предстанут в качестве номинальных гостей в матче против Северной Македонии, а Австрия сыграет в Бухаресте в аналогичном статусе против Украины. Обе игры намечены на 21 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.

— Австрия 2:0Депай, 11 (пен.), Думфрис, 66.Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 65) — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст (Мален, 64), Депай (Л. де Йонг, 82).Бахманн — Лайнер, Драгович (Линхарт, 84), Алаба, Хинтереггер, Ульмер — К. Шлагер (Онисио, 84), Лаймер (Гриллич, 62), Забитцер — Баумгартнер (Лазаро, 69), Грегорич (Каладжич, 62).Предупреждения: де Роон — Алаба, Бахман.