Нидерланды — Австрия 2:0 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Нидерландов в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы добыла уверенную победу над Австрией.
Голами за "оранжевых" отметились Мемфис Депай и Дензел Думфрис. Австрийцы так и не смогли чем-либо ответить.
Обзор матча:
Нидерланды — Австрия 2:0
Голы: Депай, 11 (пен.), Думфрис, 66.
Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 65) — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст (Мален, 64), Депай (Л. де Йонг, 82).
Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович (Линхарт, 84), Алаба, Хинтереггер, Ульмер — К. Шлагер (Онисио, 84), Лаймер (Гриллич, 62), Забитцер — Баумгартнер (Лазаро, 69), Грегорич (Каладжич, 62).
Предупреждения: де Роон — Алаба, Бахман.
Комментарии
18:06:2021
19:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021