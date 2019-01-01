Украина — Северная Македония. Наши оценки

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в ее втором матче на чемпионате Европы-2020.

Сборная Украины настолько долго не побеждала на чемпионатах Европы, что результат игры против сборной Северной Македонии (2:1) можно было так быстро опустить. Однако, это предстоит сделать для того, чтобы наши парни могли в полной мере подготовиться к заключительной игре в квартете, которая и определит нашу судьбу на данном турнире. Были как положительные моменты в игре против "красных львов", так и негативные, на подобии передачи инициативы соперникам в критические моменты встречи. При более высоком уровне команды напротив это могло бы сыграть с нами злую шутку, но все в итоге завершилось на позитивной ноте.

По итогам голосования приз "Лев матчу" в игре против Нидерландов получил нападающий нашей национальной команды — Андрей Ярмоленко.

Как и по ходу нашего первого матча на Евро-2020, Ярмоленко вполне органичного выглядел в роли лидера атак нашей национальной команды, а по его активности можно было сверять общую "температуру" нашей игры. Первый тайм, а в особенности — моменты с забитыми мячами и все, что их окружало, получился у Андрея просто прекрасным. Своевременный пас, нацеленность на чужие ворота, неуступчивость — все это было отчетливо заметно в каждом из игроков нашей сборной в этот период, но именно в фигуре представителя лондонского Вест Хэма собиралось воедино.

Этот матч до конца он так и не и не доиграл по достаточно очевидным причинам — готовится к Австрии было необходимо уже на 70-й минуте матча против Северной Македонии, но даже на фоне усталости данный футболист совершенно не терял свои лучшие качества.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Национальном стадионе (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 8,0. Этот чемпионат Европы вполне может заработать себе славу "голкиперского" турнира, если стражи ворот будут продолжать выступать в том же духе. И вдвойне приятно в такой ситуации от того факта, что многие СМИ сейчас, в том числе, упоминают футболиста сборной Украины в данном контексте. Бущан выдал очередной отличный поединок, и если бы ему удалось еще и пенальти от соперников окончательно парировать, то приз зрительских симпатий, с большой долей вероятности, вновь бы оказался в его руках — как и мячи, после большинства ударов соперников в створ наших ворот.

Александр Караваев — 7,0. Даже де Брюйне со своим тонким голевым пасом в более позднем матче в этот день не смог превзойти защитника сборной Украины по красоте исполнения решающей передачи. Караваев сумел провести достаточно целостный поединок со внушительным объемом работы, в котором практически не было моментов его простоя на футбольном поле. Соперники были сдержаны на подходе к нашей штрафной, в атаке Александр также преуспел, а эпизод с пенальти… Лишней пары глаз против признанного футбольного мастера Пандева у футболиста сборной Украины нет, поэтому винить его за то, что соперник имел куда большее влияние на эпизод, чем он, не имеет никакого смысла.

Илья Забарный — Николай Матвиенко — 6,5. Пара центральных защитников в этой игре допускала куда меньше ошибок, чем в предыдущей, а из отличий от матча против Нидерландов можно выделить лишь то, что на сторону Миколенко приходилось чуть больше работы. Связано это с игрой Горана Пандева, который и был главной головной болью нашей обороны, до момента появления на поле дальнобойной артиллерии в виде Трайковски. Несколько раз опытный форвард уходил от центральных защитников команды Шевченко, что нельзя обойти стороной в контексте следующей игры.

Виталий Миколенко — 6,0. Хотелось верить, что отчетная игра станет моментом искупления нашего левого защитника за все огрехи в матче против Нидерландов, но подобного чуда не случилось, а большую часть времени Виталий провел в тяжелой ментальной борьбе с последствиями своих собственных ошибок. Отразилось это и на игре Миколенко в атакующей фазе, где он не особо стремился принимать участие, дабы вновь не упустить игрока в своей зоне. Тренерскому штабу надо будет помочь Виталию преодолеть этот барьер, после чего можно будет рассчитывать на его полноценное возвращение.

Николай Шапаренко — 6,0. Полузащитник куда интереснее смотрелся в коротком временном отрезке матча против Нидерландов, чем когда ему дали вместо в старте на хорошо знакомой позиции. С этим парадоксом имени Шапаренко приходилось мириться все 78 минут его нахождения на поле. Сложно сказать, что какие-то тренерские задачи были им не выполнены, но с единоборствами регулярно возникали проблемы, а общий объем работы их не покрывал.

Тарас Степаненко — 6,5. Главный опорник сборной Украины провел стандартный для себя матч в черновой работе, которая сложно поддается оценке, если ты не принадлежишь к составу тренерского штаба, раздававшего указания на игру. Что можно сказать точно, Степаненко не избегал ни одной возможности вгрызться в ноги соперникам в своей зоне, хотя им все равно иногда удавалось ее проходили или наносить дальние удары.

Александр Зинченко — 6,5. Зинченко много дирижировал атаками нашей команды, но когда дело доходило до его собственных передач, то иногда проскакивали ошибки в достаточно простых ситуациях. В сравнении с тем же Малиновским, мы практически не увидели от Александра действительно положительно рисковых попыток найти партнеров внутри штрафной, а несколько фирменных черпаков неизменно приходились к соперникам. При этом, Зинченко дал неплохой объем борьбы у чужой штрафной, что можно записать ему в не такой уж и весомый актив.

Андрей Ярмоленко — 8,0.

Роман Яремчук — 7,5. После того, как наш форвард сумел поразить чужие ворота под конец первого тайма, довелось прочитать про него много лестных отзывов среди европейской публики. И ведь правда, Яремчук уже второй матч кряду сумел показать себя как классного финишера, чего порой не хватает ему в матчах квалификации или товарищеских встречах. Роман набрал обороты, и, хочется верить, сумеет сохранять кондиции на все наше долгое выступление на Евро-2020.

Руслан Малиновский — 7,0. Обидно, но вот этот незабитый в конце матча пенальти, к большому сожалению, сумел серьезно испортить впечатление от матча, где Малиновскому приходилось выходить не на своей позиции, отвечая при этом за совершенно иные функции. Руслану давали показывать свой дальний удар в некоторых ситуациях, да и пенальти он сам себе заработал именно благодаря стандартному положению, а предголевой пас в ситуации с первым взятием ворот пришел именно с его подачи от угла поля. Малиновский провел хороший матч на уровне выше среднего для себя, но концовку досадным образом смазал.

Артем Беседин — 5,0. С подобными выходами на замену в ответственные промежутки матча у Беседина совершенно не будет шансов составить конкуренцию Яремчуку за место в стартовом составе. Форвард не особо сумел попасть в темп поединка, а его пасы пяткой в центре поля в последние минуты матча — находка для настоящего диверсанта. То ли Беседин перенервничал, то ли так и не понял, что от него хотели увидеть в конечном итоге.

Виктор Цыганков — 5,5. Цыганкову выход на замену в этом матче больше нужен был с точки зрения психологии, чем являлся непосредственным желанием тренерского штаба внести коррективы в игру в атаке нашей команды. Совершенно нет уверенности, что в игре против Австрии Шевченко вновь пойдет на зеркальную позицию для Виктора в левом фланге уже с первых минут, но проверить обойму было необходимо. Был и явный голевой момент — представитель Динамо Киев его не смог реализовать, чем тогда огорчил многих фанатов.

Сергей Сидорчук появился на поле в составе сборной Украины последним на хоть сколько-нибудь внушительной период с целью стабилизировать наши действия в концовке поединка. При этом, ориентация нашего треугольника в центре поля не претерпела изменений, а Сидорчук действовал чуть выше Степаненко. Если посмотреть исключительно по статистике, то у Сергей во всех совершенных компонентах стоит 100%-я статистика, что ни может не радовать. Да и на общем плане он явно не выпадал из динамики.

Выход на поле Эдуарда Соболя скорее выполнял роль растягивавшего игровое время фактора.