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Швеция — Словакия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Эмиль Форсберг, getty images
Эмиль Форсберг, getty images

Очередной игровой день Евро-2020 начнется противостоянием сборных Швеции и Словакии, которые попытаются выявить сильнейшего в группе E.

Швеция — Словакия

Пятница, 18 июня, 16:00. Газпром-Арена (Санкт-Петербург). Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт (Германия). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Сборная Швеции привыкла ассоциироваться со своим звездным нападающим Златаном Ибрагимовичем, однако из-за травмы колена опытный форвард и лучший бомбардир в истории "сине-желтых" не сможет принять участие на Евро-2020. 21-летний талант Александер Исак, заявивший о себе в Реал Сосьедаде, - тот человек, кто попытается уже сейчас "унаследовать" от Златана статус ключевого звена атакующей линии шведов.

Подопечные Янне Андерссона стартовали на чемпионате Европы 2020 года матчем против сборной Испании. Хоть шведам все-таки удалось набрать непростое одно очко, трудно отрицать факт того, что они продемонстрировали в том матче так называемый "анти-футбол". Испанцы доминировали на протяжении 90 минут, однако в итоге не сумели реализовать свои моменты, поэтому план тренерского штаба Андерссона вполне можно называть выполненным.

Что касается сборной Словакии, то коллектив Штефана Тарковича стартовал на Евро-2020 весьма сенсационной победой над национальной командой Польши. Нет никаких сомнений, что изначально словацкая сборная считалась главным аутсайдером группы, однако сейчас она имеет неплохие шансы побороться за выход в стадию плей-офф турнира как минимум в качестве одной из лучших команд, занявших третье место.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Янне Андерссона. Так, на победу Швеции предлагается коэффициент 1,91, тогда как потенциальный успех Словакии оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Ориентировочные составы

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг — Исак, Берг

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан — Куцка, Громада; Гараслин, Гамшик, Мак — Дуда

Тренеры говорят

Янне Андерссон, сборная Швеции:

"Вряд ли Словакия будет так высоко прессинговать, как Испания, и мы сможем показать другие аспекты нашей игры. Главное, чтобы у нас пошел свой футбол. Против Испании этого не было. На той неделе мы встречались с Арменией, которая тоже глубже обороняется, и провели блестящий матч в плане игры в атаке".

Штефан Таркович, сборная Словакии:

"Я сказал игрокам, что таким победам, как над Польшей, надо радоваться. Но после пяти минут радости следуют 20 минут работы. Всегда! Ждем этого матча. Считаю, что Швеция классом выше Польши. Это наша очередная задача, и мы верим, что можем добиться успеха".

footballпрогноз 1:0

 

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Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
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Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0