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Хорватия — Чехия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Хорватия — Чехия, getty images
Хорватия — Чехия, getty images

Очередной игровой день Евро-2020 продолжится противостоянием сборных Хорватии и Чехии, которые попытаются выявить сильнейшего в группе D.

Хорватия — Чехия

Пятница, 18 июня, 19:00. Хэмпден Парк (Глазго). Главный арбитр встречи — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Предстоящий поединок против сборной Чехии станет для Хорватии важнейшим испытанием. Последнее поражение от англичан не является смертельным, но, определенно, тренерскому штабу Златко Далича предстоит внести некоторые корректировки в игру своей команды, чтобы добиться положительного результата.

Откровенно говоря, последние результаты Хорватии вызывали некоторые вопросы, но нужно понимать, что в распоряжении Далича очень опытные и сильные футболисты, которые, как показал прошлый розыгрыш чемпионата мира, могут зайти очень далеко при должном настрое. К тому же, Далич может рассчитывать на всю свою обойму.

Несмотря на недавние два поражения от Шотландии и отсутствие статуса "топ-сборной", команда Чехии также не является подарком. Пусть разгромное поражение в товарищеской встрече от Италии не вводит вас в заблуждение, ведь в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 чехи сыграли вничью со сборной Бельгии — лучшей национальной командой в рейтинге ФИФА.

Отобранные очки у бельгийцев, как минимум, говорят о способности подопечных Ярослава Шилгавы творить сенсации, однако минимальное поражение от Уэльса в том же отборе на ЧМ из-за пропущенного в большинстве гола говорит о другом — наличии проблем у чехов с равными по уровню соперниками. Тем не менее, в первом матче Евро-2020 чехи одержали уверенную победу над Шотландией, тем самым значительно увеличив свои шансы на выход в плей-офф турнира.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Златко Далича. Так, на победу Хорватии предлагается коэффициент 2,30, тогда как потенциальный успех Чехии оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич — Ребич , Влашич, Перишич — Петкович

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас , Боржил — Крал, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик

Тренеры говорят

Златко Далич, сборная Ховартии:

"Нам надо прибавлять в атаке. Против Чехии и Шотландии просто не будет, но я настроен оптимистично, поскольку мы хоть и не смогли победить Бельгию и Англию, но не были сметены ими. Для большей уверенности нам нужна победа. Одна победа с одним-двумя хорошими голами по-настоящему нас раскроет. Уже в следующем матче вы увидите другую сборную Хорватии по сравнению с прошлым матчем. Дело не только в настрое, тактике и стиле игры. В стартовом составе тоже появятся новые игроки. Изменения будут".﻿

Ярослав Шилгавы, сборная Чехии:

"Наше желание очевидно — мы хотим выйти из группы. Одного очка в двух оставшихся матчах может хватить, но играть на ничью мы не планируем. Хорватия — финалист последнего чемпионата мира со множеством классных игроков из топ-клубов. Если мы хотим добиться результата, надо будет выдать еще один великолепный матч и даже больше. Это единственный способ победить".

footballпрогноз 0:1

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0