Англия — Шотландия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Англия — Шотландия, getty images

Очередной игровой день Евро-2020 завершится противостоянием сборных Англии и Шотландии, которые попытаются выявить сильнейшего в группе D.

Англия — Шотландия

Пятница, 18 июня, 22:00. Уэмбли (Лондон). Главный арбитр встречи — Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Англичане в который раз зашли на международный форум в статусе одного из претендентов на победу, однако в 21 веке команде "трех львов" по-прежнему остается только мечтать о долгожданном трофее. Почему бы не попытаться замахнуться на триумф в этом году, тем более набор качественных футболистов позволяет это сделать?

Англия — фаворит своей группы, а в первом поединке подопечным Гарета Саутгейта удалось одержать минимальную победу над главным конкурентом в лице сборной Хорватии. Наверное, хорватов все-таки можно считать более серьезным соперником, несмотря на их спад, однако именно сборная Шотландии — принципиальный соперник английской команды, матч с которой является идеальной возможностью закрепить свой успех.

Для шотландских болельщиков выход их сборной на Евро-2020 стал действительно знаменательным событием, ведь их национальная команда поучаствует на крупном международном форуме впервые с 1998 года.

Нынешнее поколение шотландских футболистов, фамилии которых преимущественно известны по выступлениям в АПЛ, способно конкурировать со своими соперниками по группе. Ту же Чехию подопечные Стива Кларка дважды обыграли осенью 2020 года в рамках Лиги наций Б, однако в первом матче на Евро-2020 шотландская команда потерпела поражение от чехов со счетом 0:2. Теперь им необходимо одерживать победу в предстоящем матче, чтобы

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Гарета Саутгейта. Так, на победу Англии предлагается коэффициент 1,33, тогда как потенциальный успех Шотландии оценивается показателем 11,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,40.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс﻿, ﻿Маунт — Стерлинг, Кейн, Рашфорд

Шотландия: Маршалл — Хендри, Хенли, Тирни — Форрест, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Робертсон — Армстронг; Адамс

Тренеры говорят

Гарет Саутгейт, сборная Англии:

"Конечно, это будет особый матч для всех его участников, а также для болельщиков обеих команд. Это также добавляет красок в нашу отборочную группу ЧМ-2022. С нашей точки зрения, хорошо, что нам уже пришлось съездить на "Хэмпден" и сыграть на "Уэмбли" [2:2 на выезде и 3:0 дома]".

Стив Кларк, сборная Шотландии:

"Это историческое противостояние. Оно уходит корнями в очень давние времена, и это имеет огромное значение. Люди говорят, что это мало значит для англичан, но, поработав в Англии, я знаю: это очень много значит для англичан. Они не хотят проиграть Шотландии. И наоборот. Вы знаете, насколько для нас это важно и как нам нравится побеждать англичан. В последнее время это не так часто случалось".