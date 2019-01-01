Милан Барош: талантливый гуляка

Телекомментатор и автор книги #Бомбардир Кирилл Круторогов рассказывает о лучших бомбардирах в истории чемпионатов Европы. В канун матча Хорватия — Чехия вспоминаем об экс-форвард сборной Чехии.

Милан Барош, Getty Images

Евро-2004 в Португалии – одно из самых непредсказуемых в истории. Оно завершилось большой сенсацией.

Сборная Греции стала победителем, обыграв в финале команду-хозяев. Интересно, что "эллины" побеждали португальцев дважды – в первом и последнем матче чемпионата. На том турнире мир узнал о невероятно талантливом 19-летнем Криштиану Роналду. Правда, не только о нем.

Громче других заявил о себе чех Милан Барош, он стал лучшим бомбардиром Евро. Скоростной форвард забивал в каждом матче своей команды, которая неожиданно дошла до полуфинала. Не смог отличиться лишь в шаге от финала. Где сборная Чехии и остановилась. Тогда казалось, что Барош способен стать одним из лучших нападающих мира. По крайней мере, того периода – середины нулевых. Но, как оказалось, он был не только мастером забивать голы, но и мастером прогуливать свой талант. Причем, второе пересилило. Но обо всем по порядку.

За три года до этого Ливерпуль искал замену своей звезде Робби Фаулере, проданному в Лидс. В команде был прекрасный Майкл Оуэн, опытный Яри Литманен и многообещающий Эмиль Хески. Но менеджеры задумывались о перспективе и о будущем. Поэтому арендовали у ПСЖ Николя Анелька и выложили 3,2 миллиона фунтов за 20-летнего воспитанника Баника из Остравы Милана Бароша, ставшего в 2002-м чемпионом Европы на уровне молодежных сборных. Тогдашний наставник "красных" Жерар Улье видел его в разрывной паре с Оуэном. К тому же, на «Энфилде» уже были чехи Владимир Шмицер и Патрик Бергер, которые неплохо зарекомендовали себя. Правда, Милан не смог сразу присоединиться к команде из-за бюрократической волокиты по оформлению разрешения на работу в Британии.

Дома, в Чехии, Бароша называли "Марадоной из Остравы" – за скорость с мячом, дриблинг и умение красиво лавировать между защитниками. Он же сам дерзко заявлял, что никогда не был фанатом аргентинца, да и вообще ничьим фанатом. Но с детства мечтал играть в Англии и, желательно, за Ливерпуль, потому что эту команду поддерживал его отец. Дебютировал за "мерсисайдцев" Милан только в марте, сыграв 15 минут на Камп Ноу в матче против Барселоны в ЛЧ. А уже во втором сезоне забил 9 голов в АПЛ. Тогда же выиграл свой первый командный титул – Кубок английской лиги. В финале против МЮ он вышел на замену в середине второго тайма, но через 28 минут снова был заменен. Из-за чего во время празднования стоял с кислым лицом.

В 2003-м Барош сломал ногу во встрече с Блэкберном, пропустил большую часть сезона, но все же поехал на Евро-2004. К тому моменту он забил за сборную 16 голов в 25 матчах. За чехов на том турнире играли Недвед, Коллер, Поборски, Чех, Уйфалуши, Янкуловски и Хюбшман. Банда подобралась серьезная. Хотя фаворитами, понятное дело, их никто не видел. Как, собственно, и греков.

Кто-то скажет, что команде Карела Брюкнера, в какой-то мере, повезло стартовать поединком против латвийцев. Хотя, судя по сценарию, не слишком-то и повезло. Они пропустили в компенсированное к первому тайму время от Мариса Верпаковскиса, форварда киевского Динамо. Сразу после перерыва пришлось прибавить. И только на 73-й минуте удалось сравнять. Поборски классно убежал от двух соперников по правому флангу, отвозив их как детей, навесил конечно же на Яна Коллера, самого высокого участника того Евро с ростом 2,02 м., но и он умудрился не дотянуться, после рикошета мяч отлетел к 11-метровой отметке, где почему-то без опеки оказался Милан Барош. Одно касание на прием, второе на удар – без шансов для вратаря – 1:1. Соперник "поплыл". И вскоре Марек Хайнц принес чехам победу. 2:1.

Следующий тур, и вызов куда сильнее – бронзовый призер предыдущего Евро – сборная Нидерландов. Крутой сплав молодости и опыта под руководством Дика Адвокаата: ван дер Саар, Коку, Стам, Овермарс, Давидс плюс ван Нистелрой, Зеедорф, ван Бронкхорст, Клюйверт, а с ними и юные таланты Роббен, Снейдер и Хейтинга. "Оранье" сходу оказались еще тем заводным апельсином и к 20-й минуте вели 2:0. Тушите свет! Но чехи имели свое мнение на этот счет. На 23-й Коллер отыгрывает один гол. А в середине второго тайма снова Барош переворачивает все с ног на голову. Недвед исполнил прекрасный навес с левого фланга, Коллер грудью скинул мяч, а Милан, сделав с линии шаг в штрафую, прекрасно пробил с лета – у него вышел пушечный удар под перекладину. Незадолго до финального свистка Владимир Шмицер забил победный для Чехии гол, который гарантировал ей путевку в плей-офф с первого места.

Заключительный тур, встреча с Германией уже ничего не решает для чехов с турнирной точки зрения. Барош и другие лидеры остались в запасе. Немцам же необходимо исключительно побеждать и надеяться, что голландцы, как и они сами, потеряют очки с Латвией. Михаэль Баллак выводит их вперед на 21-й минуте, Хайнц вскоре сравнивает. Складывается очень напряженная игра, до финального свистка не так много времени. На 59-й минуте Брюкнер бросает в бой Милана Бароша. Еще через 18 он приносит чехам победу. Гол получается олицетворением индивидуализма Бароша. До него дошел мяч за пределами штрафной, где игрок был в окружении двух защитников Вермса и Новотны, прорвался мимо них, вышел на встречу с Оливером Каном, с первой попытки не переиграл его, но мяч отскочил от вратаря к нему же, и Милан отправил его в пустые ворота – 2:1.

В четвертьфинале чехи попали на Данию. А датчане просто «попали». 0:3! Причем, все голы были забиты во втором тайме. Открыл счет Ян Коллер, а Милан Барош за две минуты оформил дубль. Сначала получил мяч на ход, сыграв на грани офсайда, вышел один в один с вратарем и не под самым удобным углом эффектно перебросил над ним. Проходит менее 120 секунд, Недвед снова отдает пас с расчетом на скорость Милана, тот вырывается из глубины мимо двух соперников, забегает в штрафную и смачно бьет с левой!

…А вот в полуфинале Барош и ко забить не смогли. Намучились с греками, пропустили в самой концовке первого овертайма и проиграли будущему триумфатору – 0:1. Да, по итогам Евро-2004 все восторгались подвигом "эллинов", но при этом отмечали и полуфинальное достижение чехов. Особые комплименты у них заслужил Милан Барош, который с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Много позже он скажет, что с удовольствием обменял бы эту "Золотую бутсу" на золотую медаль победителя. Свою неудержимость на полях Португалии объяснил тем, что длительный период сезона пропустил из-за травмы и неурядиц с Жераром Улье, поэтому был свеж, а из-за того, что подумывал покинуть Ливерпуль – испытывал запредельную мотивацию проявить себя.

Казалось, дальше его тем более прорвет. Очень рассчитывал на это и новый тренер Ливерпуля Рафа Бенитес. И хоть к Милану был интерес от испанских грандов, он остался на Энфилде, и в следующем сезоне повторил свою лучшую результативность в Англии – девять голов в Премьер-лиге, а "мерсисайдцы" стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянского тезку Бароша, что потом прозвали "Стамбульским чудом". Именно чешский форвард играл в основе и был заменен на 85-й минуте. Ходили слухи, что он во время празднования уронил и помял кубок. Но он сам решительно отнекивался от такого вредительства.

По сути, это был пик карьеры Милана Бароша. В 24 года! Дальше пошел не просто спад, а откровенное падение с футбольного Олимпа. Поговаривают, причиной стал весьма разгульный образ жизни футболиста. Жить в режиме "тренировки – дом – игры – дом" ему казалось скучным. Разбавлял это весельем, иногда срывался. И тогда уже футбол оказывался не на первом месте. Потому его ждал переход в Астон Виллу. Затем в Лион к Жерару Улье, неудачная аренда в Портсмут, пять неплохих лет в Галатасарае, один титул лучшего бомбардира турецкой Суперлиги и всего один чемпионский титул, поражение от Металлиста в Кубке УЕФА и вылет от Карпат в квалификации Лиги Европы. Антальяспор. И длительные гастроли по родной Чехии – Баник, Млада, Слован, снова Баник. Футболист-пилигрим, что не удивительно, учитывая цыганскую кровь, текущую в жилах Милана Бароша.

Милана можно назвать совершенно непубличным человеком – в смысле интервью, участиях в телешоу, активности в социальных сетях. Но выходить в люди он всегда любил. Причем, часто за пределы дозволенного. Что, возможно, и не дало ему достичь много большего в карьере, на что он вполне казался способным. К примеру, после чемпионата мира-2006 в отпуске он перебрал алкоголя в ночном клубе, разделся до пояса, перевязал волосы презервативом и вышел на танцпол… Сцепился с компанией, праздновавшей там свадьбу… до серьезной драки не дошло, но заварушка случилась, и в газеты он все же попал. Не в том виде и форме, какую ждали болельщики.

Во время выступления в Лионе Барош угодил в расистский скандал. Повздорив на поле с хавбеком Ренна Стефаном Мбиа, Милан, находясь возле него, несколько раз демонстративно зажимал нос двумя пальцами, показывая, что от того якобы плохо пахнет. Его обвинили в проявлении расизма. В тот же период, кстати, чех побил один рекорд. Он всегда считался скоростным нападающим, мог классно убежать от защитников. Но речь о другом – на своем Ferrari он гнал по трассе между Лионом и Женевой со скоростью в 271 километр в час. И в отличие от героя Сами Насери из фильмов "Такси", полиция его смогла остановить, лишила прав, но и констатировала, что футболист установил скоростной рекорд на этом участке трассы, где недопустимо разгоняться больше 130 км/ч.

Апогеем безрассудства Милана стал колоссальный скандал со сборной Чехии. Когда в отборе на Мундиаль-2010 Барош с пятью футболистами, главным тренером Петром Радой и представителями тренерского штаба, несмотря на поражение от словаков, хорошенько провели время в пабе вместе с девушками, которые оказались путанами. Из сборной погнали всех участников шабаша во главе с тренером. Нет-нет, не на всегда. Милан вернулся и выступал в ее составе до 2012-го, до сих пор остается вторым бомбардиром в ее истории (41 гол) после Яна Коллера (55). А игровую карьеру он завершил только в прошлом году, доиграв до 39-летнего возраста.

Сейчас он живет со своей второй женой и двумя детьми, попивает пиво, путешествует, продает через свой официальный сайт футболки с автографом, а еще недавно вышла его автобиография, написанная в соавторстве с двумя журналистами. Великим футболистом он не стал, хотя болельщики его любили. О возвращении в большой футбол в другой роли пока не думает. А зачем? Ведь и во время профессиональной карьеры и, тем более, сейчас Милан Барош явно выбирает жить в кайф.