Бускетс вылечился от коронавируса

Испанский хавбек может помочь своей национальной команде.

Серхио Бускетс, sefutbol.com

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Серхио Бускетс вылечился от коронавируса и в ближайшее время возобновит тренировки с национальной команды на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании.

32-летний капитан национальной команды сдал отрицательные тесты на коронавирус и вместе с остальными игроками отправится в Севилью на следующий матч.

Ранее из-за положительного теста накануне Евро-2020, Бускетс был вынужден пропустить матч первого тура группового этапа чемпионата Европы против Швеции (0:0).

Напомним, свой следующий матч сборная Испании проведет против Польши в субботу, 19 июня. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.