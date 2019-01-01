Бускетс вылечился от коронавируса
Испанский хавбек может помочь своей национальной команде.
Полузащитник Барселоны и сборной Испании Серхио Бускетс вылечился от коронавируса и в ближайшее время возобновит тренировки с национальной команды на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании.
32-летний капитан национальной команды сдал отрицательные тесты на коронавирус и вместе с остальными игроками отправится в Севилью на следующий матч.
Ранее из-за положительного теста накануне Евро-2020, Бускетс был вынужден пропустить матч первого тура группового этапа чемпионата Европы против Швеции (0:0).
Напомним, свой следующий матч сборная Испании проведет против Польши в субботу, 19 июня. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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