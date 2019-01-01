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Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Сегодня датского футболиста должны выписать из больницы.

Кристиан Эриксен, Getty Images
Кристиан Эриксен, Getty Images

Полузащитник сборной Дании и миланского Интера Кристиан Эриксен перенес успешную операцию на сердце, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, операция была проведена в четверг, 17 июня. 29-летнему датчанину был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

При этом отмечается, что уже сегодня, 18 июня, футболист будет выписан из больницы и отправится домой к семье.

Напомним, в концовке первого тайма матча стартового тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1), Эриксен потерял сознание и упал на газон. Позже стало известно, что футболист перенес остановку сердца, но медики, которые провели на поле около 15-20 минут, смогли спасти жизнь игроку.

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Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
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