Тирни сможет помочь сборной Шотландии на Евро-2020

Футболист восстановился после повреждения и готов помочь национальной команде.

Киран Тирни, Getty Images

Защитник Арсенала и сборной Шотландии Киран Тирни сможет помочь своей национальной команде в ближайшем матче Евро-2020 против Англии. Об этом сообщает BBC.

У 24-летнего шотландца было небольшое повреждение, из-за чего он был вынужден пропустить встречу стартового тура Евро-2020 против Чехии (0:2). Тем не менее, футболист смог восстановиться и уже готовиться к предстоящему матчу с англичанами.

"Киран готов и это приятная новость не только для нас, но и для всех болельщиков Шотландии. Надеемся, что сможем подкрепить это положительными действиями на поле. В такой игре, как против Англии, все хотят быть на поле, так как он имеет под самой исторический подтекст. Поэтому игроков даже настраивать не нужно. Все понимают, что нам нужен результат", — сказал наставник сборной Шотландии Стив Кларк.

Напомним, матч Англия — Шотландия пройдет сегодня, 18 июня, на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.