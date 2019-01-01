Гол Форсберга с пенальти принес Швеции победу над Словакией
Шведы вырвали победу в конце поединка.
В матче второго тура чемпионата Европы-2020 сборная Швеции минимально обыграла Словакию (1:0).
Первый тайм команды провели на равных и относительно скучно. Словаки неплохо смотрелись в начале встречи и создали несколько моментов, хотя так ни разу и не пробили в створ ворот.
Шведы были чуть более активнее и пытались найти возможности для атаки, однако их было не очень много. Самый яркий момент был в конце первого тайма – Дуда пяткой скинул назад в центр штрафной соперника, но там не оказалось никого из партнеров.
В итоге на перерыв команды ушли с нулевым счетом, и эти 15 минут отдыха пошли на пользу шведам. На второй тайм команда вышла в абсолютно другом настроении и сразу же стала обострять игру.
В первые пять минут второго половины встречи у Швеции было несколько моментов забить – удар Исака заблокировали, а после попытки Форсберга поразить ворота Дубравки мяч полетел мимо. Словаки быстро ответили – Дуда отправил мяч над перекладиной.
Казалось, что страсти немного стихни, но тут шведы вновь начали прессинговать, а затем Аугустинссон попытался забить, но тут уже спас Дубравка.
Начались замены и на поле появился Робин Квайсон, который сыграл одну из ключевых ролей в победе Швеции. На 75-й минуте встречи он врывался в штрафную соперника, а голкипер Словакии вышел из ворот, и снес Квайсона.
Арбитр не колебался и указал на точку – Форсберг пробил вправо от себя, и хоть Дубравка и угадал направление, сделать ничего не смог, — 1:0 в пользу шведов.
Заключительные 10 минут встречи прошли под давление шведов, которые были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество, но мяч упорно не летел в ворота.
Уже в компенсированное время, когда словаки заработали угловой, в штрафную шведов даже пришел Дубравка, но гол в исполнении вратаря зрители так и не увидели. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Швеции.
Теперь в активе скандинавов 4 очка, у Словакии так и осталось 3 балла. В заключительном туре Швеция встретится с Польшей, а словаки сыграют с Испанией. Оба поединка пройдут 23 июня.
Швеция – Словакия – 1:0
Гол: Форсберг, 77 (пен.)
Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 88) – С. Ларссон, К. Ольссон (Классон, 64), Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3) – Берг (Квайсон, 64), Исак.
Словакия: Дубравка – Пекарик (Гараслин, 65), Шатка, Шкриниар, Губочан (Ганцко, 84) – Куцка, Грошовски (Дюриш, 84) – Косцелник, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 77) – Дуда.
Предупреждения: К. Ольссон (23) — Дубравка (76), Дуда (80), Вайсс (87).
Комментарии
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021