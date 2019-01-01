Брозович остался в запасе на матч против Чехии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Хорватия и Чехия.
Очередной игровой день продолжится поединком в рамках группы D, в котором сборная Хорватии на поле стадиона Хэмпден Парк в Глазго будет принимать Чехию.
После поражения от Англии (0:1), Златко Далич провел сразу несколько замен в стартовом составе своей команды: в центр обороны отправился Деян Ловрен, а в опорной зоне Марцело Брозович был вынужден уступить место Модричу и Ковачичу, над которыми расположится Перищич. В то же самое время, на левом фланга атакующих полузащитников сыграет Йосип Брекало.
Со стороны Ярослава Шилгавы наблюдаем выход с первых минут в паре с Соучеком в опорной зоне Голеша, который заменил Крала.
Хорватия: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич — Крамарич, Перишич, Брекало — Ребич.
Запасные: Калинич, Слуга, Чалета-Цар, Брозович, Влашич, Пашалич, Оршич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.
Матч Хорватия — Чехия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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