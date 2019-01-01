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Брозович остался в запасе на матч против Чехии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Хорватия и Чехия.

Марцело Брозович, Getty Images
Марцело Брозович, Getty Images

Очередной игровой день продолжится поединком в рамках группы D, в котором сборная Хорватии на поле стадиона Хэмпден Парк в Глазго будет принимать Чехию.

После поражения от Англии (0:1), Златко Далич провел сразу несколько замен в стартовом составе своей команды: в центр обороны отправился Деян Ловрен, а в опорной зоне Марцело Брозович был вынужден уступить место Модричу и Ковачичу, над которыми расположится Перищич. В то же самое время, на левом фланга атакующих полузащитников сыграет Йосип Брекало.

Со стороны Ярослава Шилгавы наблюдаем выход с первых минут в паре с Соучеком в опорной зоне Голеша, который заменил Крала.

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич — Крамарич, Перишич, Брекало — Ребич.

Запасные: Калинич, Слуга, Чалета-Цар, Брозович, Влашич, Пашалич, Оршич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Зима, Гложек, Выдра, Крал, Пекхарт.

Матч Хорватия — Чехия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
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Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
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Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0