Брозович остался в запасе на матч против Чехии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Хорватия и Чехия.

Марцело Брозович, Getty Images

Очередной игровой день продолжится поединком в рамках группы D, в котором сборная Хорватии на поле стадиона Хэмпден Парк в Глазго будет принимать Чехию.

После поражения от Англии (0:1), Златко Далич провел сразу несколько замен в стартовом составе своей команды: в центр обороны отправился Деян Ловрен, а в опорной зоне Марцело Брозович был вынужден уступить место Модричу и Ковачичу, над которыми расположится Перищич. В то же самое время, на левом фланга атакующих полузащитников сыграет Йосип Брекало.

Со стороны Ярослава Шилгавы наблюдаем выход с первых минут в паре с Соучеком в опорной зоне Голеша, который заменил Крала.

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич — Крамарич, Перишич, Брекало — Ребич.

Запасные: Калинич, Слуга, Чалета-Цар, Брозович, Влашич, Пашалич, Оршич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.



Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.