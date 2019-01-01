Гол Форсберга прерывал 365-минутную сухую серию Швеции на чемпионатах Европы
Футболист принес Швеции победу в матче со Словакией.
В рамках второго тура Евро-2020 сборная Швеции сумела обыграть сборную Словакии со счетом 1:0.
На 77-й минуте лидер шведов Эмиль Форсберг сумел вывести вперед свою команду, реализовав пенальти.
Его гол стал значимым для команды. Он впервые забил за 365 минут и прервал сухую серию Швеции на чемпионатах Европы.
Последний гол на турнире шведы забивали в первом туре группового этапа Евро 2016.
Отметим, что после двух туров Швеция имеет в своем активе четыре очка и на время возглавила группу Е.
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