Гол Форсберга прерывал 365-минутную сухую серию Швеции на чемпионатах Европы

Футболист принес Швеции победу в матче со Словакией.

Сборная Швеции, Getty Images

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Швеции сумела обыграть сборную Словакии со счетом 1:0.

На 77-й минуте лидер шведов Эмиль Форсберг сумел вывести вперед свою команду, реализовав пенальти.

Его гол стал значимым для команды. Он впервые забил за 365 минут и прервал сухую серию Швеции на чемпионатах Европы.

Последний гол на турнире шведы забивали в первом туре группового этапа Евро 2016.

Отметим, что после двух туров Швеция имеет в своем активе четыре очка и на время возглавила группу Е.

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