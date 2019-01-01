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Де Брюйне — о травме: Левая сторона лица ничего не чувствует, еще шесть месяцев нужно на восстановление

Футболист получил непростую травму в матче ЛЧ.

Де Брюйне, Getty Images
Де Брюйне, Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал травму лица, которую получил в матче Лиги чемпионов против Челси (1:0).

"Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Такое чувство, что я после похода к стоматологу. Это не очень приятные ощущения, но я могу играть в футбол и это очень приятно.

В последние месяцы было много мелких травм. У меня был поврежден нос и глаз, надо было подождать. Я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании".

"Мое выступление я могу оценить как нормальное. Боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально. Я рад, что смог помочь команде, но готов ли я провести на поле 90 минут? Без понятия.

Нужно подождать, чтобы увидеть, как мое тело отреагирует. Потом мы еще раз оценим ситуацию после игры с Финляндией. Слава Богу мы вышли в плей-офф, так что посмотрим, как поведет себя мое тело", — сказал Де Брюйне.

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Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
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