Де Брюйне — о травме: Левая сторона лица ничего не чувствует, еще шесть месяцев нужно на восстановление

Футболист получил непростую травму в матче ЛЧ.

Де Брюйне, Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал травму лица, которую получил в матче Лиги чемпионов против Челси (1:0).

"Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Такое чувство, что я после похода к стоматологу. Это не очень приятные ощущения, но я могу играть в футбол и это очень приятно.

В последние месяцы было много мелких травм. У меня был поврежден нос и глаз, надо было подождать. Я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании".

"Мое выступление я могу оценить как нормальное. Боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально. Я рад, что смог помочь команде, но готов ли я провести на поле 90 минут? Без понятия.

Нужно подождать, чтобы увидеть, как мое тело отреагирует. Потом мы еще раз оценим ситуацию после игры с Финляндией. Слава Богу мы вышли в плей-офф, так что посмотрим, как поведет себя мое тело", — сказал Де Брюйне.

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