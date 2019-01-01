Чехия расписала "кровавый" мир с Хорватией

Команда Златко Далича не впечатляет уже вторую игру кряду.

Хорватия — Чехия, Getty Images

Второй тур группового этапа чемпионата Европы-2020 находится в самом разгаре, и в некоторых квартетах ситуация с окончательным положением команд в турнирной таблице уже успела стать очень даже прозрачной. Группа D также могла последовать этому примеру, так как по итогу первого игрового дня сразу две команды из четырех имели по три набранных балла. При этом, формальным лидером являлась сборная Чехии, которая ШИКарно обыграла Шотландию в первом туре, а уже во второй для себя игровой день на поле все того же Хэмпден Парк намеревалась противостоять Хорватии, уступившей в первом поединке Англии (0:1).

И, вроде бы, Златко Далич особо "не менял" ничего в составе своей команде после игры против "трех львов", но как же разваливались "клетчатые" уже со старта отчетного поединка! Чехи непростительного много эпизодов оставляли за собой непосредственно перед чужой штрафной, а моменты у ворот Ливаковича не заставили себя долго ждать. Завалив соперников подача с флангов, команда Ярослава Шилгавы отметилась завершениями атак со стороны Соучека, Янкто и Шика, но все они мазали из убойных ситуаций, поэтому соперники отделались лишь легким испугом.

Куда интереснее ситуация стала уже во второй половине матча. На 33-й минуте на общем плане можно было и проморгать борьбу Ловрена против Шика внутри вратарской, куда последовала подачу углового от чехов с правого фланга. К слову, главный рефери так и поступил, дав заиграть эпизод на первых порах, но VAR и окровавленное лицо нападающего заставили его поподробнее рассмотреть данную ситуацию. Пару минут наблюдавшие за игрой пытались понять природу отмашки Деяна Ловрена, но в конечном итоге Карлос Дель Серро Гранде решил назначать одиннадцатиметровый. Пострадавший был весь в крови, но все равно сумел пробить в левый нижний угол.

Поскольку Хорватии фактически не было на футбольном поле в первом тайме, то от Далича в перерыве ожидались действительно радикальные решения. И они последовали! Выпадавших больше остальных Брекало и Ребича заменили на более мобильных и "голодных" к игровому времени Петковича и Иванушеца, но на первых порах погоду на поле делали те, от кого этого и ждали с самого начала. На 47-й минуте быстрый стандарт на своей половине Крамарич превратил в пас на ход Перишичу в левый фланг атаки, который в последствии был завершен подкруткой в дальний угол уже из пределов штрафной.

Достаточно резкий старт от соперников подхватили и чехи, но Шилгавы не спешил давать команду своим подопечным атаковать всеми возможными силами. Вместо этого, Чехия выбрала достаточно размеренный темп розыгрыша, делая акцент на подачах с флангов, как и в первом тайме. Вот только общая интенсивность игры была уже заметно ниже.

Как итог, и создавались моменты номинальными хозяевами достаточно редко. В то же самое время, хорваты вечно что-то старались перестроить в своей атаке, и, кажется, сами устали от этого процесса, поэтому создали один момент у Влашича, допустив уже через мгновение выпад на свои ворота от Гложека. Никто забить во время этого размена эпизодами не смог, поэтому счет так и остался прежним. И если Чехию он еще как-то устраивает, то для команды Далича ситуация выглядит очень тяжелой.

В последнем туре группового этапа Хорватия сыграет против Шотландии в качестве номинальных хозяев Хэмпден Парк, а Чехия отправится в Лондон, где побывает в роли домашней команды на родном для сборной Англии Уэмбли.Хорватия — Чехия 1:1Перишич, 47 — Шик, 37 (пен.)Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич (Барак, 87) — Крамарич (Влашич, 62), Перишич, Брекало (Иванушец, 46) — Ребич (Петкович, 46).Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш (Крал, 63), Соучек — Масопуст (Гложек, 63), Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74) — Шик (Кременчик, 74).Предупреждения: Ловрен — Масопуст, Гложек/