Саутгейт перекроил фланги обороны Англии перед принципиальной игрой против Шотландии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Англия и Шотландия.
Очередной игровой день чемпионата Европы-2020 будет завершать извечное противостояние между Англией и Шотландией на поле стадиона Уэмбли в Лондоне.
По сравнению со стартовым поединком против Хорватии (1:0), Гарет Саутгейт сделал всего две замены в стартовом составе своей команды — Рис Джеймс и Люк Шоу образую фланги обороны "трех львов".
В то же самое время, со стороны Стивена Кларка мы увидели целый ряд изменений, на фоне поражения от Чехии (0:2). Мактоминей был переведен в тройку центральных защитников, в то время как в стартовый состав вернулись Тирни и Че Адамс, а центральную линию дополнил Гилмор.
Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс — Фоден, Маунт, Стерлинг — Кейн.
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилвелл, Беллингэм.
Шотландия: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — О’Доннелл, Макгинн, Гилмор, Макргегор, Робертсон — Дайкс, Адамс.
Матч Англия — Шотландия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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