Саутгейт перекроил фланги обороны Англии перед принципиальной игрой против Шотландии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Англия и Шотландия.

Гарет Саутгейт, Getty Images

Очередной игровой день чемпионата Европы-2020 будет завершать извечное противостояние между Англией и Шотландией на поле стадиона Уэмбли в Лондоне.

По сравнению со стартовым поединком против Хорватии (1:0), Гарет Саутгейт сделал всего две замены в стартовом составе своей команды — Рис Джеймс и Люк Шоу образую фланги обороны "трех львов".

В то же самое время, со стороны Стивена Кларка мы увидели целый ряд изменений, на фоне поражения от Чехии (0:2). Мактоминей был переведен в тройку центральных защитников, в то время как в стартовый состав вернулись Тирни и Че Адамс, а центральную линию дополнил Гилмор.

Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс — Фоден, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилвелл, Беллингэм.



Шотландия: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — О’Доннелл, Макгинн, Гилмор, Макргегор, Робертсон — Дайкс, Адамс.