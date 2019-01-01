18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
1
Чехия
ЧЕХ
1
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Саутгейт перекроил фланги обороны Англии перед принципиальной игрой против Шотландии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Англия и Шотландия.

Гарет Саутгейт, Getty Images
Гарет Саутгейт, Getty Images

Очередной игровой день чемпионата Европы-2020 будет завершать извечное противостояние между Англией и Шотландией на поле стадиона Уэмбли в Лондоне.

По сравнению со стартовым поединком против Хорватии (1:0), Гарет Саутгейт сделал всего две замены в стартовом составе своей команды — Рис Джеймс и Люк Шоу образую фланги обороны "трех львов".

В то же самое время, со стороны Стивена Кларка мы увидели целый ряд изменений, на фоне поражения от Чехии (0:2). Мактоминей был переведен в тройку центральных защитников, в то время как в стартовый состав вернулись Тирни и Че Адамс, а центральную линию дополнил Гилмор.

Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс — Фоден, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилвелл, Беллингэм.

Шотландия: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — О’Доннелл, Макгинн, Гилмор, Макргегор, Робертсон — Дайкс, Адамс.

Запасные: Гордон, Маклафлин, Кристи, Флек, Купер, Армстронг, Нисбет, Тейлор, Фрейзер, Паттерсон, Хендри, Форрест, Маккена.

Матч Англия — Шотландия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0