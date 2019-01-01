Хорватия — Чехия 1:1 Видео голов и обзор матча
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В рамках второго тура Евро-2020 сборная Хорватии сыграла вничью против сборной Чехии (1:1).
На гол от Шика в первом тайме хорваты ответили точным ударом от Перишича во второй половине игры.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Хорватия — Чехия 1:1
Голы: Перишич, 47 — Шик, 37 (пен.)
Хорватия: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич (Барак, 87) — Крамарич (Влашич, 62), Перишич, Брекало (Иванушец, 46) — Ребич (Петкович, 46).
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш (Крал, 63), Соучек — Масопуст (Гложек, 63), Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74) — Шик (Кременчик, 74).
Предупреждения: Ловрен — Масопуст, Гложек.
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