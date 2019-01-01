Модрич — лучший игрок матча Хорватия — Чехия
Футболист получил приз от УЕФА.
Лука Модрич, Getty Images
В рамках второго тура Евро-2020 сборная Хорватии сыграла вничью против сборной Чехии (1:1).
По итогам поединка лучшим футболистом по версии УЕФА стал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.
Футболист провел все 90 минут на поле.
"Он всегда пытался создать момент, получая мяч и делая передачи вперед, когда появлялась возможность. Он сделал пару очень важных подкатов", — характеризует игру Модрича УЕФА.
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