Украина — Австрия: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Австрией и Украиной.

Сборная Украины, Getty Images

В рамках третьего тура группы С на Евро-2020 сборная Украины 21 июня сыграет против сборной Австрии. В этом поединке будет решаться судьба второго места в группе. Напомним, лидер группы С сборная Нидерландов, у которой в активе после двух матчей 6 очков. Сборная Украины занимает вторую строчку с 3 очками, Австрия — третья с тремя очками.

Где смотреть Украина — Австрия

В прямом эфире матч покажут телеканалы Футбол 2, и ТРК Украина. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

Если вы по каким-то причинам не сможете посмотреть игру в прямом эфире, повтор поединка будет доступен на следующий день на ТК Футбол 3 в 08:10, а также на ТК Футбол 2 в 11:10 и на ТК Футбол 1 в 18:10.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет первая встреча сборных в официальных играх.

Что говорили перед матчем?

Защитник сборной Украины Александр Караваев:

"Украина — фаворит в матче с Австрией? Не сказал бы, что мы в этом матче являются фаворитами. Обеим командам нужно побеждать, сложно сейчас об этом говорить. Физически и тактически обе сборные готовы хорошо, поэтому кто лучше подготовится в психологическом, эмоциональном плане, тот и получит преимущество. У Австрии есть индивидуально сильные игроки, все футболисты очень мощные, неуступчивые в борьбе".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук:

"К поединку с Австрией нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100 процентов".