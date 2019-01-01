Далич — о матче против Чехии: Обе команды заслужили ничью
Специалист охарактеризовал поединок.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил игру своей команды в матче против Чехии, который завершился вничью 1:1.
"Обе команды заслужили ничью. У нас был плохой старт, мы были медленными и пытались оказывать ненужное давление, мы не были компактными. Но после гола мы стали лучше. Все еще в наших руках.
Нам нужна энергия. Мы боремся, мы выглядели лучше после перерыва, но этого было недостаточно для нашей победы.
С Шотландией будет сложно, но это Евро, каждый матч сложен. Мы по-прежнему держим все в своих руках, и мы постараемся стать лучше и победить в последнем матче", — сказал Далич.
После данного поединка Чехия занимает первое место в группе с четырьмя очками. Хорватия пока на третьей позиции.
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