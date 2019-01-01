Венгрия — Франция. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Евро-2020.

Сборная Франции в рамках второго тура чемпионата Европы будет играть против Венгрии.

Венгрия — Франция

Суббота, 19 июня, 16:00. Будапешт, стадион Пушкаш Арена. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер (Англия). Телетрансляция — Футбол 1/Футбол 2.

Сборная Венгрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы принимала на своем поле португальцев. Подопечные Марко Росси довольно долго держались без пропущенного мяча, но под конец все-таки расклеились и вынимали мяч из своих ворот целых три раза. Венгры продемонстрировали, что могут играть в организованный футбол — в прошлый раз просто не хватило немного концентрации.

В последнем туре команду Марко Росси будет ждать Германия, которая уже проиграла в первом туре и при любом раскладе будет нацелена только на победу. Сборная Франции, в свою очередь, в первом туре с трудом обыграла как раз немцев. Подопечные Дидье Дешама явно захотят гарантировать себе выход из группы в данной встрече.

Несмотря на очевидный статус фаворита, сборной Франции вовсе не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Французы очень умело пользуются свободным пространством, но для его получения нужно забить первый гол. Есть ощущение, что игра будет протекать до первого мяча в ворота венгров, как и в матче с Португалией.

Ожидаем, что в данном поединке сборная Франции все-таки добьется своего и победит со счетом 2:0. Тем самым, французы еще раз подтвердят статус одного из фаворитов турнира. Очень интересно будет посмотреть, решится ли тренерский штаб сборной Франции сделать существенную ротацию состава в данном матче.

Ориентировочные составы:

Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, Салаи — Ловренчич, Него, Надь, Кляйнхайслер, Фиола — Шаллаи, Салаи

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, — Рабьо, Канте, Погба — Гризманн — Бензема, Мбаппе

Интересные факты:

Сборная Франции выиграла семь из последних восьми матчей на Евро.

Сборная Франции выиграла три последних матча против Венгрии во всех соревнованиях.

Сборная Франции забивала минимум по два гола в трех последних матчах против Венгрии.