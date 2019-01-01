Португалия — Германия. Накануне

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Португалия - Германия, Getty Images

В центральном матче игрового дня Евро-2020 сборная Португалии сыграет против сборной Германии.

Португалия — Германия

Суббота, 19 июня, 19:00. Мюнхен, Альянц Арена. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор (Англия). Телетрансляция — Футбол 1.

Португалия и Германия оказались в "группе смерти", где составили им компанию Франция и Венгрия. Португалия очень уверенно стартовала на Евро-2020, не оставив шансов венграм (3:0). Хотя по игре все не выглядело так гладко, как по счету. Подопечные Фернанду Сантуша выдали прагматичный футбол, а гол Рафаэля Геррейру переломил ход игры. После него свои бомбардирские подвиги усовершенствовал и лидер команды Криштиану Роналду.

Португалия, безусловно, является одним из фаворитов на выход из группы и победа над Германией может обеспечить им первое место. В случае ничьей команда также может продолжить борьбу за главный трофей, однако ситуация немного усложнится.

Что касается сборной Германии, то у команды не самый лучший настрой перед игрой. После хоть и минимального, но поражение от французов в первом туре, подопечные Лева серьезно усложнили себе задачу выйти с первого или второго места. И ведь по игре это поражение было заслуженным, ведь французы забили и второй, и третий гол, но VAR был на стороне "Бундестим".

Команда будет сверхмотивированна на португальцев, ведь после второго тура иметь ноль в графе очков — не самая лучшая затея. Поединок будет решающим на данном турнире для них.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвалью; Жота, Фернандеш, Бернарду Силва — Роналду

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер, Гнабри

Тренеры говорят

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

"Мы начали с победы, но это всего лишь три очка. Впереди два важнейших матча. Это чемпионат Европы, и здесь надо держать марку на протяжении целой серии матчей".

Тренер сборной Германии Йоахим Лев:

"Настрой и стремление моих игроков остаются исключительно сильными. Именно поэтому мы полны уверенности, что сможем изменить текущее положение дел. Если проявим больше усердия в атаке, сможем обыграть Португалию".