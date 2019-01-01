Португалия — Германия. Накануне
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
В центральном матче игрового дня Евро-2020 сборная Португалии сыграет против сборной Германии.
Португалия — Германия
Суббота, 19 июня, 19:00. Мюнхен, Альянц Арена. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор (Англия). Телетрансляция — Футбол 1.
Португалия и Германия оказались в "группе смерти", где составили им компанию Франция и Венгрия. Португалия очень уверенно стартовала на Евро-2020, не оставив шансов венграм (3:0). Хотя по игре все не выглядело так гладко, как по счету. Подопечные Фернанду Сантуша выдали прагматичный футбол, а гол Рафаэля Геррейру переломил ход игры. После него свои бомбардирские подвиги усовершенствовал и лидер команды Криштиану Роналду.
Португалия, безусловно, является одним из фаворитов на выход из группы и победа над Германией может обеспечить им первое место. В случае ничьей команда также может продолжить борьбу за главный трофей, однако ситуация немного усложнится.
Что касается сборной Германии, то у команды не самый лучший настрой перед игрой. После хоть и минимального, но поражение от французов в первом туре, подопечные Лева серьезно усложнили себе задачу выйти с первого или второго места. И ведь по игре это поражение было заслуженным, ведь французы забили и второй, и третий гол, но VAR был на стороне "Бундестим".
Команда будет сверхмотивированна на португальцев, ведь после второго тура иметь ноль в графе очков — не самая лучшая затея. Поединок будет решающим на данном турнире для них.
Ориентировочные составы
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвалью; Жота, Фернандеш, Бернарду Силва — Роналду
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер, Гнабри
Тренеры говорят
Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:
"Мы начали с победы, но это всего лишь три очка. Впереди два важнейших матча. Это чемпионат Европы, и здесь надо держать марку на протяжении целой серии матчей".
Тренер сборной Германии Йоахим Лев:
"Настрой и стремление моих игроков остаются исключительно сильными. Именно поэтому мы полны уверенности, что сможем изменить текущее положение дел. Если проявим больше усердия в атаке, сможем обыграть Португалию".
Комментарии
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021