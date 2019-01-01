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Англия не сумела обыграть Шотландию

Непримиримые соперники в напряженном противостоянии обошлись без голов.

, Getty Images
, Getty Images

115-й матч в истории противостояния между двумя национальными командами. Когда-то давным-давно сборные Англии и Шотландии сыграли между сыграли между собой в футбол, после чего уже началась история с проведением поединков между странами, которые в своей современной форме эволюционировали до чемпионата Европы-2020, который мы с вами и обсуждаем уже ровно одну неделю.

И вот, в рамках группы D две британские сборные были сведены жребием, и именно с того момента весь футбольный мир затаил дыхание в ожидании их непримиримой битвы. Время пришло, коллективы Гарета Саутгейта и Стивена Кларка таки встретились на поле легендарного Уэмбли, уже имея за своими плечами абсолютно полярный опыт на текущем международном форуме. Англичане свою первую игру против Хорватии сумели выиграть с минимальным преимуществом (1:0), а вот Шотландия была шокирована Чехией (0:2), в результате чего серьезно усложнила себе задачу по выходу в следующий раунд.

Болельщиков "тартановой армии" со стороны правительств обеих стран просили не ехать в столицу Великобритании, если у них нет на руках билетов на отчетный поединок. Кто бы еще послушал этих "ребят в пиджаках" — Лондон превратился в поле раздолья фанатов гостевой команды, которые абсолютно не сковывали себя рамками приличия в попытке наиболее изящным способом показать свою любовь к команде. А потом, вся эта братия слилась в единой толпе с англичанами, и заставила нас забыть о том, что Уэмбли не может быть заполнен на 100% из-за карантинных ограничений.

Команды не имели права в таких условиях подвести собравшуюся публику, да и даже не оставляли намеков усомниться в том, что кто-то где-то будет избегать борьбы. Очень динамичная игра, в которой создание первых голевых моментов не заставило себя долго ждать. И если Адамсу еще до исхода пятой минуты так и не позволил замкнуть прострел с правого фланга в одно касание защитники, то уже сразу после 11-й Стоунза от прекрасного завершения подачи с углового остановил только правый каркас ворот, в который и отправился мяч, после удара головой от защитника.

Середину первого тайма сборная "трех львов" всецело оставила за собой, поднимая темп с каждым новым заходом в чужую штрафную, но с передачами в завершении у англичан дела обстояли далеко не самым лучшим образом, поэтому в конечном итоге их соперники постепенно начали отвоевывать пространство. Момент с плотным ударом от О’Доннелла с правого фланга штрафной в дальний угол, от которого ворота защитила только чудесная реакция Пикфорда — хороший пример того, что и у Англии далеко не все было в порядке с обороной.

Тактика на второй тайм со стороны обоих тренеров особых изменений не получила, разве что шотландцы попытались сыграть в еще более закрытом стиле, поэтому к своим следующим голевым моментам подошли только в конце матча, когда команда Саутгейта попыталась зацепиться за максимальный успех.

А так, Англия постоянно присутствовала на чужой половине поля, но интенсивность создания голевых моментов оставляла желать лучшего. Одними фланговыми подачами и заброса британского оппонента точно было не запугать, а эпизодические вспышки к голам так и не привели. В итоге, 115-й матч закончился ровно также, как и первый — без голов.

В последнем туре Англия попробует себя в качестве гостевой стороны в противостоянии на Уэмбли против Чехии, а Шотландия в аналогичном статусе предстанет на поле Хэмпден Парк в Глазго, сразившись против Хорватии. Оба матча состоятся 22 июня, начло в 22:00 по киевскому времени.

Англия — Шотландия 0:0

Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс — Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг — Кейн (Рашфорд, 74).

Шотландия: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — О’Доннелл, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 76), Макргегор, Робертсон — Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).

Предупреждения: Макгинн, О’Доннелл

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0