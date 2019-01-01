Сантуш: Я совершенно не боюсь Германию

Главный тренер португальцев поделился ожиданиями от матча.

Фернанду Сантуш, getty images

Фернанду Сантуш дал комментарий накануне поединка против сборной Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

"В тех матчах, что мы видели, Германия играла по схеме 3-4-3, а потом переходила на 4-3-3. В одном матче Эмре Джан был левым защитником и был ключевым на поле. Но в последнее время это схема 3-4-3. Я тщательно смотрел матч с Францией, и во втором тайме Киммих играл инсайда, а Гинтер давил по правому флангу.

В определенный момент сборная Португалии стала командой, с которой стали считаться. Она была сильна и ранее, но четыре-пять ведущих сборных Европы хоть и отдавали должное Португалии и португальским футболистам, но внутри считали, что они сильнее и должны побеждать. Думаю, на данный момент никто в Европе и мире не считает, что с Португалией играть легко.

Я совершенно не боюсь Германию. Думаю, обе команды уважают друг друга и достаточно сильны, чтобы решить исход матча. Но не стоит перегибать палку и утверждать, что Португалия фаворит в матче с Германией на выезде. С таким настроем мои футболисты не добьются даже ничьей", — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок между Португалией и Германией состоится в субботу, 19 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.