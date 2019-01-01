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Лев: У Португалии в атаке не только Роналду

Тренер Бундестим отметил выдающихся игроков атаки сборной Португалии.

Йоахим Лев, getty images
Йоахим Лев, getty images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий перед поединком второго тура чемпионата Европы против Португалии.

"Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали. Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.

У Португалии в атаке не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры. Это гибкая технический сильная команда. Остановить ее очень сложно, так как сложно отобрать у нее мяч.

Горецка? Он не играл пять-шесть недель, так что само собой, что он не готов пока проводить на поле все 90 минут", — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок между Португалией и Германией состоится в субботу, 19 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. Football.ua также проведет текстовую трансляцию данной игры.

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Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
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Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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