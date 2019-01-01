Испания — Польша. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Испания - Польша, Getty Images

Очередной игровой день Евро-2020 завершится противостоянием сборных Испании и Польши, которые попытаются выявить сильнейшего в группе E.

Испания — Польша

Суббота, 19 июня, 22:00. Олимпийский стадион (Севилья)​. Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато (Италия). Телетрансляция — Футбол 1/2.

Накануне Евро-2020 сборная Испании считалась одним из претендентов на завоевание главного трофея, несмотря на свои кадровые потери из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, первая встреча на данном международном форуме против сборной Швеции преподнесла подопечным Луиса Энрике весьма неудовлетворительный результат — нулевую ничью.

Пусть испанская команда и продемонстрировала доминирующий стиль футбола, однако "желто-синие" выходили на поле с единственной прагматичной задачей — набрать против заведомого фаворита хоть какие-то очки. Выполнить эту задачу им вполне удалось, поэтому у сборной Испании, скорее всего, больше нет права на ошибку, если она намерена выходить в плей-офф с первого или второго места.

Что касается сборной Польши, то изначально от этой команды были весьма завышенные ожидания, главной причиной которых является звездный нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. В минувшем сезоне польский форвард завоевал Золотую бутсу, поэтому у болельщиков его страны были определенные надежды, что Левандовски продолжит "клепать" голы и на Евро-2020.

К сожалению для польских фанатов, первый матч чемпионата Европы против Словакии завершился для их команды сенсационным поражением со счетом 1:2. Если не сейчас Левандовски включаться в игру, то групповой этап станет для сборной Польши конечной стадией участия на турнире.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Луиса Энрике. Так, на победу Испании предлагается коэффициент 1,37, тогда как потенциальный успех Польши оценивается показателем 9,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,30.

Ориентировочные составы

Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Льоренте, Родри, Педри — Жерар Морено, Мората, Ольмо

Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Модер, Линетты, Рыбус — Клих, Зелиньски — Левандовски

Тренеры говорят

Луис Энрике, сборная Испания:

"Мы всегда изучаем, что может сделать соперник, как он может адаптироваться. Польша хорошо организована и пытается контролировать игру. У них есть мастеровитые игроки впереди, так что мы внимательно отнесемся к нашим задачам в обороне и будем бдительными по отношению к конкретным игрокам, нападающим. Мы постараемся доминировать и создать больше моментов".

Паулу Соуза, сборная Польша:

"Оптимизма мне придает сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое. Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем нечасто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет. Наша задача будем в том, чтобы мешать ей в этом, насколько возможно".