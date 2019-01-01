Англия — Шотландия 0:0 Обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.
Сборная Англии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сыграла вничью с Шотландией.
Команды так и не смогли отметиться голами за девяносто минут игрового времени.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча Евро-2020:
Англия — Шотландия 0:0
Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс — Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг — Кейн (Рашфорд, 74).
Шотландия: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — О’Доннелл, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 76), Макргегор, Робертсон — Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).
Предупреждения: Макгинн, О’Доннелл
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