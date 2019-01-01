Саутгейт — о ничьей против Шотландии: Англия не знала, как взломать оборону соперников

Наставник сборной Англии прокомментировал потерю очков его командой.

Гарет Саутгейт, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Англии на поле стадиона Уэмбли принимала принципиального соперника — Шотландию, но так и не сумела, вместе со своим соперником, хотя бы раз отправить мяч в чьи-либо ворота (0:0).

Англия — Шотландия 0:0 Обзор матча

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт по завершению поединка следующим образом прокомментировал выступление своих подопечных: "Наверно, это — справедливый итог. Мы сделали недостаточно для победы, создали мало моментов, но я не думаю, что мы заслужили поражения.

Я хочу отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть матч. Гости отлично защищались и хорошо владели мячом. Мы не знали, как взломать их оборону. Мы пытались использовать свободные зоны на флангах, но часто у нас не ничего не получалось из этого.

Мы должны взглянуть на всю игру в целом и на то, как мы работали с мячом. Дело не только в одном игроке. Шотландцы, как мне показалось, очень хорошо приглядывали за ним. Против пятерки защитников у нас было не так много пространства, к тому же, они очень плотно и агрессивно оборонялись. Сегодня нам не удалось подобрать ключи к их воротам.

Замена Харри Кейна под конец игры была связана с тем, что нам нужно было больше двигаться. Я думал, что Маркус Рэшфорд придаст нам это движение, ведь в тот момент мы рассчитывали на победу. Мы должны быть самокритичными, в том числе и я: сегодня мы не наиграли на победу", — подытожил специалист.

В заключительном туре Англия сыграет против Чехии в качестве номинальных гостей стадиона Уэмбли в Лондоне. Игра состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.