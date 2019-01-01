Гилмор — лучший игрок матча Англия — Шотландия

Действия полузащитника гостей отметили организаторы состязаний.

Билли Гилмор, Getty Images

Легендарный стадион Уэмбли накануне принимал поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между Англией и Шотландией, который в пылу принципиальной борьбы так и не сумели поразить ворота друг друга в напряженном противостоянии (0:0).

Англия — Шотландия 0:0 Обзор матча

По завершению поединка, организационный комитет состязаний решил присвоить традиционный приз лучшему, по их мнению, игроку отчетного поединка, которым стал полузащитник лондонского Челси сборной Шотландии Билли Гилмор.

За 76 минут игрового времени, проведенного на поле, ему удалось совершить 50 передач (91% процент точности) и победить в двух дуэлях из 10 со своими соперниками.

В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.