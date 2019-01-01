Макгрегор: Сегодня Шотландии было важно набрать очки — мы это сделали

Полузащитник сборной Макгрегор прокомментировал потерю очков его командой.

Каллум Макгрегор (по центру) в матче против Англии, Getty Images

В своем втором поединке на чемпионате Европы-2020 сборная Шотландии на поле стадиона Уэмбли сражалась против своего непримиримого соперника — Англии, однако, равно как и соперники, так и не смогла поразить ворота (0:0).

Англия — Шотландия 0:0 Обзор матча

Лидер полузащиты "тартановой армии" Каллум Макргегор прокомментировал результат данной игры, вспомнив для начала свои эмоции по поводу отсутствия в стартовом составе на первый матч турнира для его команды: "Всегда обидно, когда ты не в "старте". Но к этому надо относится с пониманием, ведь это решение тренера. Когда ты получаешь шанс выйти на поле, ты должен сделать все, что в твоих силах.

Мы должны использовать запал от этого матча в дальнейшем, как следует восстановиться и затем настроиться на еще одну важную игру во вторник. Сегодня нам важно было набрать очки, мы это сделали.

Что касается Гилмора, то могу сказать, что он был великолепен. Поразительно, что такой молодой игрок легко входит в игру, принимает мяч, отлично управляется с ним и обладает таким высоким футбольным интеллектом. Он станет еще лучше", — подытожил футболист.

В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.