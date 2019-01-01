17 Июн
19:00
Дания
ДАН
1
Бельгия
БЛГ
2
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
2
Австрия
АВС
0
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
1
Словакия
СВК
0
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
1
Чехия
ЧЕХ
1
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
0
Шотландия
ШОТ
0
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Шотландия набрала восемь очков на Евро в своей истории — семь из них пришлись на 18 июня

Представители Британских островов облюбовали исключительно одну дату.

Сборная Шотландии после матча против Англии, Getty Images
Сборная Шотландии после матча против Англии, Getty Images

Сборная Шотландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020 расписала мировую со своим принципиальным соперником — Англией (0:0), на поле стадиона Уэмбли, благодаря чему набрала первый зачетный балл, после своего возвращения на крупные международные форумы.

Англия — Шотландия 0:0 Обзор матча

При этом, как удалось отметить специалистам по статистике с сайта УЕФА, "тартановая армия" имеет интересную особенность в своей истории выступлений на данном турнире.

Шотландия на чемпионатах Европы принимала участие ранее лишь дважды (1992, 1996), сумев набрать при этом на групповых этапах лишь семь очков. Характерной чертой при этом является то, что шесть баллов, к которым позднее присоединился завоеванный в матче против Англии зачетный пункт, были добыты в один день — 18 июня.

В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0