Шотландия набрала восемь очков на Евро в своей истории — семь из них пришлись на 18 июня

Представители Британских островов облюбовали исключительно одну дату.

Сборная Шотландии после матча против Англии, Getty Images

Сборная Шотландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020 расписала мировую со своим принципиальным соперником — Англией (0:0), на поле стадиона Уэмбли, благодаря чему набрала первый зачетный балл, после своего возвращения на крупные международные форумы.

Англия — Шотландия 0:0 Обзор матча

При этом, как удалось отметить специалистам по статистике с сайта УЕФА, "тартановая армия" имеет интересную особенность в своей истории выступлений на данном турнире.

Шотландия на чемпионатах Европы принимала участие ранее лишь дважды (1992, 1996), сумев набрать при этом на групповых этапах лишь семь очков. Характерной чертой при этом является то, что шесть баллов, к которым позднее присоединился завоеванный в матче против Англии зачетный пункт, были добыты в один день — 18 июня.

В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.