Бруну Фернандеш: В матче с Германией мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой

Футболист в предвкушении интересной встречи.

Бруну Фернандеш, Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился своими ожиданиями от матче Евро-2020 против сборной Германии.

"Я не знаю, как все пройдет, но главная цель – обернуть эту историю в нашу пользу. Матч будет непростым, мюнхенские болельщики придадут им мотивации.

Им нужна победа. Иногда это может быть положительным фактором, иногда – отрицательным из-за нервов и чрезмерного рвения. Мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой" — сказал Фернандеш.

Напомним матч Германии против Португалии состоится 19 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.