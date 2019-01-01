Бруну Фернандеш: В матче с Германией мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой
Футболист в предвкушении интересной встречи.
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился своими ожиданиями от матче Евро-2020 против сборной Германии.
"Я не знаю, как все пройдет, но главная цель – обернуть эту историю в нашу пользу. Матч будет непростым, мюнхенские болельщики придадут им мотивации.
Им нужна победа. Иногда это может быть положительным фактором, иногда – отрицательным из-за нервов и чрезмерного рвения. Мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой" — сказал Фернандеш.
Напомним матч Германии против Португалии состоится 19 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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