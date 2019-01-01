Тренер Шотландии: У нас был шанс победить, сложно было определить фаворита
Специалист оценил игру против англичан.
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценили ничью в матче второго тура Евро-2020 против сборной Англии.
Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.
У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков.
Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом", — сказал Кларк.
В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.
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