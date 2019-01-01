Тренер Шотландии: У нас был шанс победить, сложно было определить фаворита

Специалист оценил игру против англичан.

Стив Кларк, Getty Images

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценили ничью в матче второго тура Евро-2020 против сборной Англии.

Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.

У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков.

Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом", — сказал Кларк.

В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.