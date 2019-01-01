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Тренер Шотландии: У нас был шанс победить, сложно было определить фаворита

Специалист оценил игру против англичан.

Стив Кларк, Getty Images
Стив Кларк, Getty Images

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценили ничью в матче второго тура Евро-2020 против сборной Англии.

Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.

У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков.

Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом", — сказал Кларк.

В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
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Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
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