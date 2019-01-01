Сборная Австрии — команда с величайшей историей, превратившаяся в европейского середняка

Football.ua рассказывает о третьем сопернике сборной Украины на Евро-2020.

сборная Австрии в матче против Северной Македонии, Getty Images Источник: Глеб Скрипченко

Уже послезавтра нашу сборную ждёт матч последнего тура группового этапа Евро. В соперниках — сборная Австрии. В этой статье мы максимально отдалимся от возможных групповых раскладов вроде, казалось бы, удобной всем ничьей, и поговорим именно о нашем сопернике.

История

Сборная Австрии ранее — команда из когорты топов. До аншлюса нацистской Германией она была стабильно одной из сильнейших на планете. Ту сборную прозвали "Вундертим" — чудо-командой.

В 1930-м году Австрия Хуго Майсля (который изначально поставил тот состав, который в венском кафе ему посоветовали журналисты), уступив лишь Италии, заняла второе место после Италии на Центрально-Европейском Кубке — предшественнике Чемпионата Европа. Именно Австрия в 1931-м году первой из команд континентальной Европы сумела победить грозную на тот момент Шотландию, причём сделала это с разгромным счётом 5:0.

В дальнейшем та невероятная команда одержала и другие прекрасные победы: 6:0 над немцами в Берлине (именно после того матча в заголовках немецких газет появилось слово "Вундертим") и 5:0 над ними же в Вене, затем от ног австрийцев легли неслабые Швейцария (8:1), Венгрия (8:2), Бельгия (6:1) и Франция (4:0). В 14-ти матчах, сыгранных между апрелем 1931-го года и декабрём 1932-го года, Австрия не потерпела ни единого поражения. Поверьте, для тех времён это явление было уникальным.

Отдельной строчкой также надо отметить Мундиаль 1934-го года, где Австрия выглядела едва ли не лучшей командой, но это был итальянский чемпионат имени Муссолини. И очередь пострадать для Австрии пришлась на полуфинал, когда Энрике Гуайта и его партнёры затолкали мяч в австрийские ворота вместе с голкипером Петером Платцером. Кстати, черно-салатовая форма австрийцев, используемая на этом Евро — отсылка как раз ко временам "Вундертим".

А 1938… там сыграть этой прекрасной команде уже не дал злосчастный аншлюс. Так и закончилась легендарная "Вундертим". Та команда Маттиаса Синделара, Вальтера Науша, Йозефа Смитика и капитана Йозефа Блума, возглавляемая упомянутым выше тренером Хуго Майслем, вошла в историю навсегда.

После Второй мировой войны Австрия уже не вернулась на те же вершины. Да, надежды были, была даже новая победа над шотландцами (первой среди континентальных команд обыграла Шотландию на выезде именно Австрия, 1:0), был полуфинал Мундиаля-1954 (с поражением 1:6 от ФРГ), но все это быстро закончилось получением статуса рядового европейского середняка.

Тренер и его команда

Немец Франко Фода — невероятно критикуемый тренер. В первую очередь ему достаётся за оборонительный и, как любят выражаться, "трусливый " стиль игры. Сборную Австрии он возглавил в 2017-м, а до этого долгие годы (с небольшим перерывом на Кайзерслаутерн) работал в австрийском Штурме из Граца. Харьковчане должны помнить, как в 2009-м году этот клуб именно под руководством Фоды не пустил Металлист в групповой раунд первой в истории Лиги Европы УЕФА.

Австрия вышла на Евро самым что ни есть классическим способом — пройдя групповой этап. В группе с Польшей, Северной Македонией (да-да!), Словенией, Израилем и Литвой подопечные Фоды заняли второе место, пустив вперёд одну лишь "Кадру", и тем самым прошли на турнир напрямую.

21 из 26 игроков в минувшем сезоне представлял немецкую Бундеслигу (или вторую Бундеслигу). По сути, Австрия в этом плане (если считать только чемпионат) даже более "немецкая" команда, чем сама Германия. Правда, того таки Алабу, как и нашего старого знакомого Сашу Драговичу, можно назвать представителями немецкой лиги уже разве что номинально — один в межсезонье успел променять Баварию на Реал, а второй Байер Леверкузен на Белград, то бишь на Црвену Звезду. Вспомнил о корнях, так сказать.

Кстати, о сербских корнях. Недавно о них вспомнил и Марко Арнаутович, оскорбивший македонских футболистов с албанской кровью после забитого гола. Вспомнив в том числе и их матерей… Марко в Инстаграме извинился, и потому получил дисквалификацию лишь на один матч, который отсидел в Амстердаме. Короче говоря, с Украиной сыграет.

Главная звезда сборной — уже упомянутый выше Давид Алаба, закрывавший Арнаутовичу рот. Использовать его Фода может едва ли не на всех позициях, кроме вратаря — то центральным защитником, то левым (хотя там есть неплохой Ульмер), то даже слева в атаке.

Также нельзя не отметить и главного дирижёра атакующей линии — Марселя Забитцера из Лейпцига. Вспомните или взгляните хотя бы его голевую на правого бека Лайнера в игре против Северной Македонии — это просто загляденье.

В центре нападения, скорее всего, мы в Бухаресте увидим Грегорича из Аугсбурга. Именно он выходил на поле в двух матчах Евро. Хотя реален и вариант с Калайджичем из Штутгарта. Конечно же, это всё при классической схеме Фоды — 4-4-1-1.

К слову, опасаться стоит и Марко Арнуатовича. Да, характер у него как у "китайского Ибрагимовича" (благо, играл в Китае, хоть и сейчас планирует перебираться в Болонью), но выйти на поле и решить тот или иной эпизод в пользу своей команды он умеет.

На воротах у наших соперников в первых двух матчах стоял Даниэль Бахманн из английского Уотфорда, показав себя наилучшим образом, поэтому доверию тренерского в его адрес штаба нет поводов пошатнуться.

Очные встречи

Ранее мы ни разу не играли с австрийцами в официальных матчах. А вот в товарищеских — бывало. Причём дважды на протяжении очень короткого времени.

Наш первый матч с наследниками "Вундертим" пришёлся на дебютную игру в истории Арены Львов, которая состоялась 15 ноября 2011-го года. Это был настоящий "вечер натурализованных" — в первом тайме за нас отличился Артем Милевский, а под самый конец игры — Марко Девич. Между их точными ударами Александр Кучер отметился автоголом, и потому итоговый счёт встречи — 2:1.

1 июня 2012-го года в Инсбруке мы сыграли с австрийцами еще и в рамках подготовки к Евро. Закончился матч поражением 2:3 — за наших дублем отметился Гусев, а за австрийцев — Арнаутович.

Да, тот самый Арнаутович. Дай Бог, чтобы 21-го числа он ничего этого уже не повторил. Кстати, еще один мяч наших соперников был на счету Юнузовича.

Ни на что не намекаем, но очень вероятно, что в понедельник историю этого противостояния ждёт и третий свершившийся исход. Или нет?!