Португалия — Германия: погром на ЧМ-2014 и роскошный четвертьфинал Евро-2008

Football.ua вспоминает наиболее яркие из противостояний между этими сборными за последнее время.

Источник: Роман Котляр

Перед поединком второго тура группового этапа квартета F между Португалией и Германией мы решили вспомнить все поединки между данными соперниками на крупных турнирах в этом веке.

Чемпионат мира-2006. Матч за третье место

Германия – Португалия – 3:1

Голы: Бастиан Швайнштайгер (56, 78), Арманду Петит (60, аг) – Нуну Гомеш (88)

Германия: Кан, Новотны, Лам, Метцельдер, Янсен, Шнайдер, Швайнштайгер (Хитцльшпергер, 79), Кель, Фрингс, Клозе (Нойвилль, 65), Подольски (Ханке, 71)

Тренер: Юрген Клинсманн

Португалия: Рикарду, М. Фернанду, П. Феррейра, Нуну Валенте (Нуну Гомеш, 69), Р. Кошта, Деку, Коштинья (Петит, 46), Манише, Паулета (Фигу, 77), Роналду, С. Барбоза

Тренер: Луис Фелипе Сколари

Начнем с поединка за третье место на домашнем для немцев чемпионате мира. Статус поединка заметно развязывал руки и тем, и другим, в результате чего получилась интересная и интригующая битва.

Первый тайм прошел под знаком равной борьбы с легким преимуществом "манншафт" по моментам, а вот во второй половине встречи подобная "открытая" игра наконец-то увенчалась забитыми мячами.

Сперва слегка поактивничали португальцы, а затем немецкая машина сумела открыть счет. Бастиан Швайнштайгер нанес сумасшедший по красоте и исполнению удар из-за пределов штрафной, застав врасплох кипера Рикарду. Вскоре мяч в свои ворота переправил вышедший в перерыве вместо Коштиньи Арманду Петит, ну а ближе к концу встречи португальцы почему-то позволили Швайнштайгеру нанести практически идентичный своему первому взятию ворот удар.

Пробить великолепного Оливера Кана удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время, однако это уже ни на что не повлияло.

Евро-2008. 1/4 финала

Португалия – Германия – 2:3

Голы: Нуну Гомеш (40), Элдер Поштига (87) – Бастиан Швайнштайгер (22), Мирослав Клозе (26), Михаэль Баллак (61)

Португалия: Рикарду, П. Феррейру, Р. Карвалью, Пепе, Босингва, Деку, Петит (Поштига, 73), Моутинью (Мейрелеш, 31), Роналду, Саброза, Нуну Гомеш (Нани, 67)

Тренер: Луис Фелипе Сколари

Германия: Леманн, Лам, Метцельдер, Мертезакер, Фридрих, Рольфес, Баллак, Швайнштайгер (Фриц, 83), Хитцльшпергер (Боровски, 73), Клозе (Янсен, 89)

Тренер: Йоахим Лев

Спустя два года пути обоих соперников пересеклись уже при куда более важных обстоятельствах – в четвертьфинале чемпионата Европы. И вновь одним из палачей "лузитан" выступил Бастиан Швайнштайгер.

Именно "Басти" открыл счет 22 минуте, замкнув прострел с фланга в исполнении Лукаса Подольски. Вскоре полузащитник Баварии еще и стал автором голевой передачи, выверенным навесом найдя голову Мирослава Клозе со штрафного.

Португалия и не думала сдаваться, сократив отставание перед самым перерывом, но "бундестим" вновь восстановил преимущество в два мяча на исходе часа игры.

Если бы расстрельный удар головой Элдера Поштиги случился бы немного раньше 87 минуты, может, Португалии бы и удалось перевести дело в овертайм, а так состоялось очередное поражение от Германии на крупном турнире.

Евро-2012. 1-й тур

Германия – Португалия – 1:0

Гол: Марио Гомес (72)

Германия: Нойер – Лам, Бадштубер, Хуммельс, Боатенг – Хедира, Швайнштайгер – Мюллер (Л. Бендер, 90), Озил (Кроос, 87), Подольски – Гомес (Клозе, 80)

Тренер: Йоахим Лев

Португалия: Патрисиу – Перейра, Алвеш, Пепе, Коэнтрау – Мейрелеш (Варела, 80), Велозу, Моутиньо, Роналду – Нани, Поштига (Оливейра, 70)

Тренер: Паулу Бенту

Продолжим поединком на "нашем" Евро-2012. Да-да, ведь очередная страница в летописи противостояния этих команд состоялась именно на нашей земле – на Арене Львов.

И снова победу праздновали подопечные Йогги Лева. Уже на 2 минуте Марио Гомес проверил реакцию Руя Патрисиу ударом под перекладину, а далее был еще ряд полумоментов у "бундестим". Португалия сумела ответить в первом тайме лишь попаданием в перекладину после удара Пепе.

На 64 минуте Криштиану Роналду упустил отличный момент для того, чтобы открыть счет на львовском стадионе – Жером Боатенг успел заблокировать выстрел легендарного бомбардира едва ли не ценой повреждения.

А вот у "лузитан" такого спасителя в эпизоде с голом немецкой машины не оказалось. Как не пытался Жоао Перейра помешать Гомесу нанести удар головой, но форварду Баварии все было ни по чем.

В концовке Португалии удалось заставить "манншафт" понервничать, в одном эпизоде так и вовсе спас Мануэль Нойер, но команда Лева счет все-таки удержала.

Чемпионат мира-2014. 1-й тур.

Германия – Португалия – 4:0

Голы: Томас Мюллер (12, пен, 45, 78), Матс Хуммельс (32)

На 37-й минуте удален Пепе (Португалия) (прямая красная).

Германия: Нойер – Боатенг, Мертезакер, Хуммельс (Мустафи, 73), Хеведес – Кроос, Лам, Хедира – Озил (Шюррле, 63), Мюллер (Подольски, 82), Гетце

Тренер: Йоахим Лев

Португалия: Патрисиу – Ж. Перейра, Б. Алвеш, Пепе, Коэнтрау (Андре Алмейда, 65) – Мейрелеш, Велозу (Рикарду Кошта, 46), Моутинью – Нани, Угу Алмейда (Эдер, 28), Роналду

Тренер: Паулу Бенту

Финальная же встреча на данный момент состоялась на бразильском мундиале 2014 года. На тот турнир Германия приехала в статусе главного фаворита, что и доказала делом, в итоге завоевав золотые медали.

Первым соперником "бундестим" на мундиале стала как раз Португалия Паулу Бенту, довольно сенсационно влетевшая будущему чемпиону 0:4.

Ничто не предвещало беды перед стартовым свистком сербского арбитра Милорада Мажича, игра смотрелась на равных с легким преимуществом подопечных Йоахими Лева, но и "лузитане" также отвечали своими перспективными моментами. Игру португальцам сломало глупейшее удаление эксцентричного Пепе, в порыве эмоций слегка боднувшего сидящего на газоне Томаса Мюллера.

Германия к тому моменту уже успела повести в счете с разницей в два мяча, так что шансов на отыгрыш у будущих чемпионов Европы не было практически никаких. Во второй половине встречи все тот же Мюллер еще и оформил хет-трик. Словом, вот что такое ужасный старт на мировом первенстве.