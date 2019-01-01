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Англия сыграла против Шотландии своим самым молодым составом в истории Евро и чемпионатов мира

Одержать победу над соперниками это, увы, не помогло.

В рамках второго тура чемпионата Европы-2020 сборная Англии на поле стадиона Уэмбли в Лондоне принимала одного из своих наиболее принципиальных соперников — Шотландию, с которой сыграла уже в 115-й раз в своей истории.

При этом, наставник "трех львов" решил пойти на риск, и выставил самый молодой, согласно данным статистического портала Opta, состав в истории выступлений страны на чемпионатах мира и Европы.

Средний возраст футболистов Англии составил 25 лет и 31 день, в то время как соперники использовали ростер с усредненным показателем в 26,9 лет.

Наиболее юным игроком на поле у хозяев поля стал нападающий Фил Фоден (21 год и 22 дня), а наиболее возрастным был центральный защитник Тайрон Мингс (28 лет, 3 месяца и 6 дней).

Впрочем, этот момент не сказался положительным образом на результате игры команды Саутгейта, которая так и не смогла вскрыть оборону соперников, но и не пропустила при этом в свои ворота (0:0).

В заключительном туре Англия сыграет против Чехии в качестве номинальных гостей стадиона Уэмбли в Лондоне. Игра состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

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Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0