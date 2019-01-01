Англия сыграла против Шотландии своим самым молодым составом в истории Евро и чемпионатов мира

Одержать победу над соперниками это, увы, не помогло.

В рамках второго тура чемпионата Европы-2020 сборная Англии на поле стадиона Уэмбли в Лондоне принимала одного из своих наиболее принципиальных соперников — Шотландию, с которой сыграла уже в 115-й раз в своей истории.

При этом, наставник "трех львов" решил пойти на риск, и выставил самый молодой, согласно данным статистического портала Opta, состав в истории выступлений страны на чемпионатах мира и Европы.

Средний возраст футболистов Англии составил 25 лет и 31 день, в то время как соперники использовали ростер с усредненным показателем в 26,9 лет.

Наиболее юным игроком на поле у хозяев поля стал нападающий Фил Фоден (21 год и 22 дня), а наиболее возрастным был центральный защитник Тайрон Мингс (28 лет, 3 месяца и 6 дней).

Впрочем, этот момент не сказался положительным образом на результате игры команды Саутгейта, которая так и не смогла вскрыть оборону соперников, но и не пропустила при этом в свои ворота (0:0).

В заключительном туре Англия сыграет против Чехии в качестве номинальных гостей стадиона Уэмбли в Лондоне. Игра состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.