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Бущан: Мы еще не сделали ничего такого, чтобы нами гордились

Кипер оценил игру команды на Евро-2020.

Георгий Бущан, Getty Images
Георгий Бущан, Getty Images

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан ответил на вопросы перед матчем третьего тура Евро-2020 против сборной Австрии.

“Спасибо за поддержку. Я делаю свою работу, стараюсь делать ее качественно. Это ежедневный труд, есть поддержка от Луческу, тренера вратарей Динамо. Провожу анализ, есть прогресс. Не хочется останавливаться. Мы все ждем матч с Австрией, будет очень интересная игра.

Мы еще не сделали ничего такого, чтобы нами гордились. У нас часто бывает, что "от любви до ненависти один шаг". Как мы проводим время? Иногда весело, иногда не очень. За забор отеля не можем выходить, смотрим сериалы, читаем книги".

"Мне льстит внимание ко мне. Но стараюсь не думать об этом. Прошел тот возраст, чтобы я впечатлялся в том, что обо мне пишут. Когда меня вызвали в сборную впервые, думал что это шутка. Но когда приехал, то было не до шуток. Все начали готовиться к матчам.

Что касается слухов о моем уходе из Динамо? Конкретики нет, но мне приятно, что интересуются. Что касается самого тренировочного процесса, то редко находятся дни чтобы отработать пенальти. Перед играми мы просматриваем, кто куда бьет пенальти и можно угадать", — сказал Бущан.

Напомним, сборная Украины сыграет против Австрии в Бухаресте. Игра состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0