Кривцов — о матче против Австрии: Думаю, они сыграют в два форварда

Футболист поделился ожиданиями об игре.

Сергей Кривцов, Getty Images

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал предстоящий поединок против сборной Австрии На Евро-2020 и ответил на другие вопросы журналистов.

"Против Арнаутовича я не играл, но знаю его квалификацию. Он играл в АПЛ. У них есть и еще один рослый нападающий (прим. Саша Калайджич). Думаю, они сыграют в два форварда. О планах на игру мы узнаем от тренерского штаба.

Нам приятно, что румынские фанаты поддерживают нас. Хотелось бы, чтобы как можно больше фанатов из Румынии пришло поддержать нас в матче с Австрией".

"Деньги в футбол не играют. Ярмоленко заслужил место в старте своими играми, он – лидер команды.

Что касается моей семьи? Они поддерживали меня все вместе. Такого масштабного турнира ми дети не видели. Все переживали после игры, созвонились. Все были очень рады, восхищались матчами. Смотрели вместе с семьей Пятовых и Степаненко", — сказал Кривцов.

Напомним, сборная Украины сыграет против Австрии в Бухаресте. Игра состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.