Дешам — о Гризманне: Он один из лучших в Европе и мире

Наставник сборной Франции рассказал о роли нападающего в текущем созыве Франции.

Дидье Дешам (справа) и Антуан Гризманн, Getty Images

Накануне матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Венгрии, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провел традиционную пресс-конференцию, во время которой затронул вопрос о влиянии нападающего Антуана Гризманна на результаты выступлений его команды.

"Антуан — один из лучших в Европе и мире. Он очень много дает команде, отрабатывая в обороне. Его этому научили на клубном уровне, но в сборной у меня нет настолько жестких требований к игрокам в атаке.

Впрочем, я не собираюсь его ограничивать и в этом плане, потому что этот фактор совершенно не мешает ему оставаться максимально эффективным в нападении, что уже было доказано по ходу не одного поединка.

Я не считаю, что должен давать ему отдых в матче против сборной Франции. Гризманн находится в таких кондициях, что спокойно может играть по нескольку игр кряду. Это очень большой профессионал, поэтому он знает, как именно дозировать нагрузки для себя", — подытожил французский специалист.

Напомним, что матч Венгрия — Франция состоится 19 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

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