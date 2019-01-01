Дешам — о Гризманне: Он один из лучших в Европе и мире
Наставник сборной Франции рассказал о роли нападающего в текущем созыве Франции.
Накануне матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Венгрии, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провел традиционную пресс-конференцию, во время которой затронул вопрос о влиянии нападающего Антуана Гризманна на результаты выступлений его команды.
"Антуан — один из лучших в Европе и мире. Он очень много дает команде, отрабатывая в обороне. Его этому научили на клубном уровне, но в сборной у меня нет настолько жестких требований к игрокам в атаке.
Впрочем, я не собираюсь его ограничивать и в этом плане, потому что этот фактор совершенно не мешает ему оставаться максимально эффективным в нападении, что уже было доказано по ходу не одного поединка.
Я не считаю, что должен давать ему отдых в матче против сборной Франции. Гризманн находится в таких кондициях, что спокойно может играть по нескольку игр кряду. Это очень большой профессионал, поэтому он знает, как именно дозировать нагрузки для себя", — подытожил французский специалист.
Напомним, что матч Венгрия — Франция состоится 19 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.
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