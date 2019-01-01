30 болельщиков были арестованы во время беспорядков в Лондоне по ходу матча Англия — Шотландия

Принципиальное противостояние между странами без этого не могло обойтись.

Англия — Шотландия, Getty Images

Поединок на лондонском Уэмбли в рамках второго тура чемпионата Европы-2020 в рамках группы D между Англией и Шотландией вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников двух непримиримых фанатских лагерей данных сборных.

Толпы болельщиков присутствовали во всех популярных туристических районах столицы Великобритании, поэтому столкновений между ними, с участием локальной полиции, было попросту не избежать.

Как итог, сотрудниками правоохранительных органов были зафиксированы многочисленные факты нахождения людей в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, случаи хулиганского поведения, нападения на сотрудников полиции, а также конфликты на расовой почве.

Как итог, было задержано 30 особо ярых любителей футбола: 13 по статьям за нарушение общественного порядка, 6 — нахождение в состоянии алкогольного опьянения, 4 — нападение на полицию, 3 — хулиганство, 2 — употребление и реализация наркотиков класса А, и по одному за сопротивление действиям полиции и попытке бегства от правоохранителей".

Стоит отметить, что накануне приезда фанатов в Лондон, руководство полиции города издало специальный указ, благодаря которому подняло порог допустимых действий со стороны стражей порядка, которые привлекались к контролю за топами болельщиков.

Также, во время массовых беспорядков в разных частях города были задержаны 25-летний мужчина, который решил раздеться догола в Гайд-парке, а позднее на юге Лондона удалось поймать фаната, который украл головной убор у одного из сотрудников полиции.

Сама игра между Англией и Шотландией, тем временем, завершилась со счетом 0:0.