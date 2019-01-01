"Я играю за Аякс", — Де Лигт оконфузился после матча Нидерланды — Австрия

Футболист забыл клуб за который выступает.

Матейс де Лигт, Getty Images

В рамках второго утра Евро-2020 сборная Нидерландов сумела обыграть Австрию и обеспечила себе путевку в плей-офф турнира.

После игры центральный защитник "оранжевых" Матейс де Лигт ответил на вопросы журналистов, но не обошлось без конфуза. Об этом сообщает Sport.es.

"Сегодня нам пришлось играть в длинный пас. Так было несколько раз за игру. Я играю за Аякс, и мне было непривычно проповедовать такой стиль игры", — сказал де Лигт.

Однако журналист переспросил игрока: "Ты ведь играешь за Ювентус, не так ли?". На что де Лигт ответил: "Да, да, именно. Как бывшему игроку Аякса".

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