"Я играю за Аякс", — Де Лигт оконфузился после матча Нидерланды — Австрия
Футболист забыл клуб за который выступает.
В рамках второго утра Евро-2020 сборная Нидерландов сумела обыграть Австрию и обеспечила себе путевку в плей-офф турнира.
После игры центральный защитник "оранжевых" Матейс де Лигт ответил на вопросы журналистов, но не обошлось без конфуза. Об этом сообщает Sport.es.
"Сегодня нам пришлось играть в длинный пас. Так было несколько раз за игру. Я играю за Аякс, и мне было непривычно проповедовать такой стиль игры", — сказал де Лигт.
Однако журналист переспросил игрока: "Ты ведь играешь за Ювентус, не так ли?". На что де Лигт ответил: "Да, да, именно. Как бывшему игроку Аякса".
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