Матч Украина — Австрия обслужит Чакыр

Стали известны арбитры на данный поединок.

Джюнейт Чакыр, Getty Images

В заключительном поединке группы С сборная Украины сыграет против сборной Австрии.

Данный поединок обслужит известный турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Помогать ему будут также арбитры из Турции Бахаттин Дуран и Тарик Онгун.

Четвертый судья — немец Даниэль Зиберт. Руководить системой видеоповторов будет итальянец Массимилиано Иррати.

Напомним, сборная Украины сыграет против Австрии в Бухаресте. Игра состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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