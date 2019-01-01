Матч Украина — Австрия обслужит Чакыр
Стали известны арбитры на данный поединок.
В заключительном поединке группы С сборная Украины сыграет против сборной Австрии.
Данный поединок обслужит известный турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Помогать ему будут также арбитры из Турции Бахаттин Дуран и Тарик Онгун.
Четвертый судья — немец Даниэль Зиберт. Руководить системой видеоповторов будет итальянец Массимилиано Иррати.
Напомним, сборная Украины сыграет против Австрии в Бухаресте. Игра состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
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