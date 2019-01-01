Динь сыграет с первых минут против Венгрии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сыграют Венгрия и Франция.

Люка Динь, Getty Images

Последний игровой день в рамках второго тура чемпионата Европы-2020 начнется с противостояния между сборными Венгрии и Франции в рамках группы F.

После поражения от Португалии в первом туре (0:3), Марко Росси провел лишь одну замену в стартовом составе своей команды — Лоик Него займет место на правом фланге полузащиты, заменив Герге Ловренчича.

В то же самое время, Дидье Дешам, на фоне победы над Германией (1:0), также ограничился лишь одним изменением — игру с первых минут на позиции левого защитника сборной Франции начнет Люка Динь.

Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, О. Солои — Него, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фиоло — А. Салаи, Шоллои.

Запасные: Дибус, Богдан, Лонг, Кечкеш, Чери, Холендер, Ловренчич, Р. Варга, Шигер, К. Варга, Николич, Шен, Болла.



Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Динь — Канте — Погба, Рабио— Гризманн — Бензема, Мбаппе.

Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Лемар, Жиру, Дембеле, Толиссо, Сиссоко, Эрнандес, Дюбуа, Кунде, Тюрам.



Матч Венгрия — Франция начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.