Франция — Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
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Килиан Мбаппе, Getty Images
В рамках второго тура Евро-2020 сборная Венгрии встретится со сборной Франции. Матч состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция данного поединка:
На данный момент французы идут вторыми в турнирной таблице своей группы, а венгерская команда занимает четвертую строчку.
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