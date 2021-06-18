Кейн — о ничьей с Шотландией: Это Евро, тут легких матчей не бывает
Футболист оценил игру на Евро-2020.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ничью в матче Евро-2020 против сборной Шотландии (0:0).
"Они очень хорошо защищались и сами создали несколько моментов. Это не было нашим лучшим выступлением, но мы еще на один пункт ближе к плей-офф, и это наша конечная цель сейчас. Мы должны хорошо восстановиться и с нетерпением ждать следующей игры через несколько дней.
Это была просто тяжелая игра. Шотландия очень хорошо защищалась, они блокировали отличные удары в нужное время, когда у нас были моменты, и это футбол. Это Евро, тут легких матчей не бывает. Через несколько дней у нас будет большая игра против чехов, и, очевидно, мы хотим финишировать на вершине", — сказал Кейн в интервью EF.
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