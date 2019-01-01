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Лазаро рискует пропустить матч Евро-2020 против Украины

Австрийский хавбек получил мышечную травму во время поединка против Нидерландов.

Валентино Лазаро, Getty Images
Валентино Лазаро, Getty Images

Крайний полузащитник сборной Австрии Валентино Лазаро может пропустить поединок третьего тура группового этапа Евро-2020 против национальной команды Украины.

Как сообщает OFB, 25-летний австриец получил мышечную травму правого бедра во время поединка против сборной Нидерландов.

Валентино Лазаро продолжит находиться в стане своей команды в Зеефельде, однако участие в дальнейших матчах Евро под вопросом.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
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Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
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Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0