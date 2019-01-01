Лазаро рискует пропустить матч Евро-2020 против Украины
Австрийский хавбек получил мышечную травму во время поединка против Нидерландов.
Крайний полузащитник сборной Австрии Валентино Лазаро может пропустить поединок третьего тура группового этапа Евро-2020 против национальной команды Украины.
Как сообщает OFB, 25-летний австриец получил мышечную травму правого бедра во время поединка против сборной Нидерландов.
Валентино Лазаро продолжит находиться в стане своей команды в Зеефельде, однако участие в дальнейших матчах Евро под вопросом.
Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
Комментарии
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021