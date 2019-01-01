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Драгович: Если выключить левую ногу Ярмоленко из игры, это уже успех

Австрийский центрбек высказался о предстоящем матче против Украины.

Александар Драгович, getty images
Александар Драгович, getty images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией. Центральный защитник австрийской команды Александар Драгович поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога. Мы видели его гол голландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех".

"У украинцев много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера, вроде Ярмолено и отыгравшего превосходный сезон в Аталанте Малиновского. У него тоже роскошная лева. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться".

"Хватит ли нам очка? Мы подсчетами заниматься не будем. Ставим цель взять три очка, как  старались это сделать в матчах с Северной Македонией и Нидерландами", — приводит слова Драговича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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