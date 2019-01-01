Лаймер: Сборная Украины много бегает и опасна при стандартных положениях

Австрийский хавбек высказался о предстоящем матче против Украины.

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией. Полузащитник австрийской команды Конрад Лаймер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Нам надо активнее врываться защитникам за спины, чтобы напрягать оборону соперника. Это поможет войти в игру. В матче против Нидерландов не хватало последнего паса, изюминки. В заключительном матче группового этапа нам потребуется показать гораздо более качественный футбол".

"Украина? Это физически мощная команда. Она много бегает и опасна при стандартных положениях. Самое главное для нас — не пропустить. В этом случае все будет гораздо лучше. Я не большой поклонник играть на ничью, так что будем играть на победу", — приводит слова Лаймера официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.